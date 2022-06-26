10 хороших новин 25 червня

● Непереможна українська армія продовжує тиснути на лаптів на Херсонщині та Запоріжжі. ОК "Південь" пишуть, що ті вже придумали ноу-хау і виставляють ноги з окопів, щоби отримати порівняно легкі поранення і з’їбатися у свою рідну сраножопію.

На Харківщині лаптям не особливо легше, часто тікають, покидавши і трьохсотих, і техніку

● На Кубані, під час освячення храму, гепнувся Гундяєв. Картинно причому так беркицьнувся, ластами уперед і, як виявилося, виною усьому стала св’ята вода. Значить, діє таки на нечисть. Шкода, що не встигли на підлогу підкласти кілок.

● Поки у Криму продають автограф померлого соліста «Ласкового мая» за мільйон рублів, українці задонейтили Притулі і Лачену за три дні не на три, як планувалося, а на чотири Байрактари. І Тернопільський Сірий обіцяє скоро ще більший проект. Мем про волонтерів і ядерну бомбу потихеньку перестає здаватися жартом.

● Українофоба, спеціаліста з дебільних жартів і чоловіка Маргарити Симоньян-Боброєд Тиграна Кеосаяна Казахстан вніс у список терористів. Дошуткувався уйобок, скоро взагалі нікуди, крім Білорусі не пускатимуть

● На росії рекордно скоротяться продажі біопалива з деревних гранул – аж на 80%. Бо санкції. На цьому виді експорту русня заробляла близько 500 млн євро, так шо нормальна така дрібничка.

● В окупованому лаптями Сватовому роз’ї@ався склад із боєприпасами. Фейрверк тривав близько п’яти годин. Подейкують, що то не ми.

● Україна встигає перемагати на усіх фронтах – наша збірна з артистичного плавання стала чемпіоном світу на змаганнях у Будапешті у дисципліні хайлайт. А 14-річна харків'янка Дар'я Мошинська стала наймолодшою медалісткою за всю історію виступів України у подібних світових першостях. Тож, у нас тепер є нова золота рибка.

● Після атак на вишки Бойка, кримчанам доведеться затягувати паски. Ексміністр ЖКГ АР Крим розповів Крим.Реаліям, що газу землі обєтоватній тепер не вистачить. Прогнозує, що буде тяжко, особливо у Севастополі, Феодосії та Керчі.

І випереджуючи схлипи, що а як же там наші, вони ж там теж є... Так, є. І радіють успіхам ЗСУ разом із нами. Вони готові перетерпіти і не такі складнощі, бо все це ніщо у порівнянні із 8 роками життя в окупації.

● Україна отримає мільярд євро гранту від Німеччини на фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану. Шольц з ображеної ковбаси поступово перетворюється на свого пацана. Ми не злопам’ятні (але це не точно)

10. Зрадник української присяги і ексначштабу «1-го армійського корпусу «ДНР»» Олександр Погребняк, який воював проти України з 2014 року, за словами Штефана Штірліца, показав отріцатєльную живучесть. Як роса на сонці

Карма із часом наздоганяє кожного, доведено ЗСУ

Источник: https://t.me/valentynaeminova/314

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