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10 хороших новин 25 жовтня

10 хороших новин 25 жовтня

● Непереможна українська армія набила копрокадаврам 20 скупчень, два опорніка, пункт управління, зенітку і склад боєприпасів. Назавжди упокоєно, за ранковим зведенням, 470 денацифікаторів. Хоча не, тепер вже десатанізаторів, не плутайте

На півдні лапті втратили три склади з боєприпасами за добу, а ще наші козаченьки затрофеїли у лаптєногих Урал

● У Чехії невідомий митець перетворив пам'ятник радянському окупанту на пам'ятник російському – тепер солдат, замазаний кров’ю невинних, стоїть на тому, на чому стоїть уся мародерська російська армія. На пралці (фото зверху)

● На Херсонщині влучними ударами бавовни було перетворено на гигантську кільку у томаті скупчення лаптів у Каїрах і склад боєприпасів у Горностаївці (тільки там ще спочатку показували такий салют, що дісней обзавідується).

● В тіктокових військах великі втрати – Штефан Штірліц пише, що після прильоту по базі дондони мають 40 вбитих і 60 поранених.

● В Ірані вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції Молашахі, разом з його колегою. Молашахі, за деякими даними, відповідав за постачання ї@учих мопедів для русні, а його колега – за жорстоке подавлення іранських протестів.

● На Брянщині партизани замінували залізничну колію, вибухом пошкоджено шибки кабіни машиніста вантажного поїзда. Нехай їздять та бояться

● У Мелітополі вибухнула автівка біля будівлі місцевого телебачення і за чудовим збігом – офісу фсбшників. Пощастило місцевим «журналістам», зовсім недалеко бігти на зйомки. Правда, послизаючись на власному гівні.

А, і ще у районі Світлодолинського місцеві чули сім інтересних вибухів, дим пішов з боку залізничного моста.

● Чехія більше не пускатиме русню із туристичними шенгенами, а це мінус 200 лаптів щодня.

● ЄС надасть Україні 1 млрд євро та 400 генераторів для термінового відновлення енергопостачання.

● Аеропорт Анапи продає русні квитки на літак, який нікуди не полетить. За півтори тисячі рублів можна просто посидіти у літаку, з’їсти обід, що зазвичай подавали на борту і поплакати над своїм майбутнім.

До речі, гендиректорка найбільшої російської приватної авіакомпанії S7 Group Тетяна Фільова звільнилася і втекла з росії.

А пілоти цивільної авіації, силоміць мобілізовані на війну, і далі падатимуть на російські будинки.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/573

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