10 хороших новин 25 липня

● Непереможна українська армія відбила чергові штурми лаптів, разом із бажанням іти на наступні штурми, бо робити це вже не буде кому. Зокрема, істотних втрат наші козаченьки завдали штурмуватим лаптям на напрямку Цупівка–Дементіївка на Харківщині, біля Спірного та Івано-Дарʼївки на Краматорському напрямку, Клинове–Покровське та Володимирівка–Покровське на Бахмутському напрямку.

Також на Харківщині Холодноярці красиво набили лаптям за один день 5-7 танків, якими ті планували черговий прорив, повідомляє Роман Донік.

● ДШВ за останню добу зажигали так, що гай шумів, а літуни падали. Уронілі лаптям два літаки і одну вертушку. Вартість Алігатора Ка-52, по якому лупанули з Ігли, становить $16 млн. При цьому Алігатор – новітній, а Ігла – радянська. Все тому, що ми стріляємо краще, ніж вони літають.

● Воює русня на нашій території, але мерзнутимуть взимку вони. Вже перенесено терміни запуску як мінімум семи проєктів з модернізації ТЕС на 37 млрд рублів, бо санкції, русня не може самотужки виробляти цвяхи, не те що якесь сучасне обладнання.

● У війська надійшли британські ЗРК Stormer HVM. Фішка цих крихіток у тому, що вони наводять ракети на ціль у напівавтоматичному режимі за допомогою лазерного променю і невидимі для бортових датчиків русні. При цьому лупить Stormer на 7 км, але виявити може літак і на відстані 18 км, а цю інфу наші козаченьки вже передадуть кому треба.

Також у нас нові танчики – брати-поляки підтвердили передачу великої партії PT-91 Twardy. Йдеться про те, що наш дефіцит Т-72 буде покритий таким чином повністю і навіть з надлишком. Плюс цих танчиків у тому, що вони мають надійніший захист і краще захищатимуть наших безцінних бойових ведмедиків.

А, ну і звершилося – Німеччина передала Україні перші три зенітні самохідні установки «Гепард» з боєприпасами. Це протизенітні ракетні комплекси для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак на надмалих висотах, якщо ви вже встигли забути, що воно таке

● НАТО надасть Україні пакет допомоги, що сприятиме зміцненню оборонної спроможності і сектору безпеки. А ЄС виділив 1,6 мільярда євро на відбудову

● Скабєєвій розіп’ятий мальчік в трусіках повідомив, що це вже 8 років тому сталося, але насправді тільки зараз Львівщина відмовляється від навчання російською у школах. Українським дітям російська – от нах#я? Краще вже польську вчити, чеську, додатково англійську. Російська дуже часто – мова, якою вам, не спитавши вас, замінили вашу рідну. Та і по-чесному – її і так будь-який українець зрозуміє, на холеру на це витрачати шкільний час?

● Росіянушки продовжують воювати за гробові. Я вже писала про татуся, який 20 років бухав і не бачив сина, але після того як той повернувся додому у пакеті, хоче за це мільйон. Але виявляється, що він такий не один.

На Волгоградщині сестра двохсотого лаптя судиться з його тіткою, яка хитрістю зняла гробові з картки і забрала усе собі. На Ленінградщині гроші не можуть поділити вбиті горем тато і мама.

Перестаньте називати русню орками, орки на їхньому фоні – просто, @лять, ніжні петунії. Фіналісти чемпіонату з емпатії.

● Наша постійна рубрика «сім кар є@ічєскіх». Сарана – це був тільки початок, в Ульянівській області зараз нашестя непарних шовкопрядів і кажуть, що це отаке – вперше в історії. Метелики обіжрали вже 2000 гектарів лісу, і місцеві сруть цеглою через свої врожаї картоплі і соняшника

Ну от а нех#й було палити наш хлібчик

До речі, непарні шовкопряди, здається, зараз ще відкладають яйця…

● Росія – країна-терорист, і мало хто хоче ганьбитися співпрацею з цими гопніками. За тиждень з балалайні пішли або оголосили, що скоро підуть десятки брендів, у тому числі H&M, ABB, Philip Morris. От і Боїнг заявив, що русня для них – нецільовий ринок, а тому викинули їх з кола покупців на майбутні 20 років.

● І давнєнько нас вже ЗСУ не балували посланими нах#й російськими кораблями, а сьогодні сюрприиииз: з Байрактара підбили катер «Раптор». Корито відтягнули на базу, але поламаний він настільки, що простіше викинути.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/357

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