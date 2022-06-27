● Непереможна українська армія, разом з партизанами довела лаптів на Херсонщині до того, що вони вже стріляють одне в одного, тільки би з’ї@атися із зони бойових дій і більше ніколи тієї України не бачити.

● Русні у вівторок можуть заборонити експортувати золото. А це, на хвилиночку, 19 мільярдів доларів на рік

● На саміті G7 світові лідери вже відкрито стібуться з Путіна, цього разу, згадуючи його фотосесію топлес на коні. Борис Джонсон, сідаючи за стіл, запитав, що робити з піджаком: зняти чи залишити. Трюдо сказав, що краще дочекатися офіційного спільного фото, а потім зняти. Джонсон видав мабуть заготований панчлайн «Але ж ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна». Трюдо пікірував: «Тоді треба влаштувати демонстрацію голих торсів під час верхової їзди». Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн додала, що «верхова їзда – найкраще».

● А крім жартів, країни G7 обіцяють Україні безстрокову підтримку у війні проти ї@аної Балалайні. Стільки, скільки буде потрібно.

● Російську Lada Granta 2022, відому також як труна з кермом, тому що у ній нема системи Ера-глонасс, блоку ABS та подушок безпеки, продаватимуть тільки тим, хто підпише зобов’язання, не виїжджати на ній до Європи.

Охуєнні оптимісти, вони вважають, що це взагалі може доїхати до Європи.

І чому взагалі Lada Granta? Її треба було назвати Lada Dno. Скорочено Ladno.

● На Росії зійшов з рейок вантажний потяг з 13 вагонів із вибуховими матеріалами. Звісно то не наші партизани

● Bloomberg пише, що Росію від дефолту відділяють кілька годин, адже сьогодні ввечері закінчується пільговий період за пропущеними платежами за облігаціями на суму близько 100 млн доларів, заблокованими через широкомасштабні санкції.

Це не значить, що завтра російський срубль остаточно перетвориться на фантік, але символізуватиме, що для більшості позичальників Балалайні вже не існує

● Кадиров заявив, що лапті захопили Міжнародний аеропорт Сєвєродонецька. Який не існує вже вісім років. Я думаю, що русня, яка розбомбила аеропорт у 2014-му тепер має вибачитися перед лідером Чечні дон.

● Івано-Франківськ повністю позбувся УПЦ МП. Видано розпорядження і зареєстровано Храм Різдва Христового, що по вулиці Довженка, як храм Православної Церкви України. То перше місто в Україні, яке повністю настільки очистилося чи були попередники?

● З Балалайні звалив останній всесвітньо відомий футболіст – нігерієць Віктор Мозес. Він не повернувся на базу московського «Спартака» після літньої відпустки

Перед цим більшість футболістів зі світовим іменем або виїхали з росії, або не повернулися туди з відпусток.

Новости портала «Весь Харьков»