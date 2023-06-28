10 хороших новин 26 червня

● Непереможна українська армія десять разів натовкла лаптям на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили 16 скупчень тепер вже не сильно живої сили противника, пункт управління і два буки

● А ще непереможна українська армія робить успіхи у контрнаступі, який ще навіть не починала. Звільнили (до попередніх семи) селище Рівнопіль на Донеччині і зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Є досягнення під Бахмутом, де зараз замість урок Пригожина намагаються воювати каліки Герасимова. Настільки великі воєвателі, що 83 дшб взагалі не доїхала на ротацію до Кліщіївки, «бо ж раптом ї@ануло і здригнулася земля».

● Загалом наші сонечки у межах літнього контрнаступу (який ще й не дуже почався) відвоювали вже більше територій, ніж русня встигла захопити під час свого «масштабного» зимового наступу і вийшли на позиції, зайняті лаптями ще до повномасштабного вторгнення.

● Штати оголосили черговий пакет військової допомоги на $500 млн. У пакеті - 30 бойових машин піхоти Bradley, 25 бронетранспортерів Stryker, боєприпаси для Himars, Stinger, Рatriot і джавеліни. Австралія своєю чергою надає 70 бронемашин на $73,5 млн, а Естонія – дронобої і військовий госпіталь. І це таке основне, по дрібнішим я вже навіть не розписую.

● Крисіянам прилетіло по Чонгару – поламався міст, яким раніше можна було втекти з Криму, але місцеві муфлони помилково продовжували використовувати його для доставки озброєння. На інших в’їздах-виїздах тепер хаос, пи$дець, суцільні затори і фестиваль паніки, все як ви любите.

А ще у Криму вже два рази за шість днів загадково ламалася залізниця і згорів склад ПММ

● Наша арта влаштувала лаптям незабутні фейерверки на базі росгвардії у Генічеську та на абізянській базі відпочинку «Троянда» у районі Бердянська.

● Дондонівці тероризують населення Білгородщини, мародерять будинки евакуйованих і клеються до неправовірних бабів. Ті ниють і скаржаться владі. Розслідувати злочини доручили російському генералу Кочеткову. І от тепер питання – обісреться російський генерал входити у конфлікт з ахматсілой чи таки буде створено прецедент для конфлікту між руснею і чеченцями, недороблений під час заколоту Пригожина? Хоча як би тут не вийшло, ситуація він-він

● До речі, дон-дон війська тепер кошмарять ще й Ростов. Да-да, той самий, в який вони так їхали що не доїхали, поки там були вагнерівці. А в Ростові залишилися засмучені закінченням громадянської війни фанати вагнерівців. Так шо з нетерпінням чекаємо дуелей на селфі-палках.

● Світовий банк надасть ще $500 млн на зарплати бюджетникам.

● Ми з вами зараз спостерігаємо, як помирає путін. Нє, не у фізичному сенсі, тут каральна кремлівська медицина зробить все що в її силах.

Кількадесят років тому путін, ще свіжий і молодий, борзо обіцяв мочити в сортирі будь-якого терориста. А тепер причвалав під камери, щоби перебити… виступ Пригожина. Сьогодні він ще й нагородив своїх військових за те, що вони були безсилі зупинити заколот. Літак, шість вертушек, 12 льотчиків, нафтобаза у Воронежі… І він все це схавав, як дід манну кашу у будинку перестарілих.

Неразговаріватель, @лять, з терористами.

І так само, як він сьогодні дякував своїй кульгавій армії за пройо@аний бунт, через певний час він дякуватиме їй за «пабєду на Украінє». Таку ж, звісно, неіснуючу.

Фізична оболонка може жевріти ще довго. Але сам путін вже помирає, в нас на очах.

А ще ми побачили, що Лукашенко доношує за путіним не тільки зброю, диктатуру і дебільні жарти, а ще й терористів. Здається розкрито таємницю, куди діваються ті самі секретні валізки з путінським гівном. Його з’їдає Олександр Григорович.

Брак русофобії шкодить майбутньому.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/931

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