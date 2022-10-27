10 хороших новин 26 жовтня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області. Екзорцисти з ракетних військ і ландшафтні дизайнери з артилерії набили лаптям три пункти управління, 6 скупчень і два склади з боєприпасами. За попередню добу підтверджено 480 дохлих лаптів.

● У Москві підпалили приймальню Дмітрія Мєдвєдєва на Кутузовському. Невідомий герой кинув у вікно коктейль молотова і технічно з’ї@ав, поки його не спіймали. Так шо очікуємо нових істерик від смішного злобного міньона. Кажуть, тепер у Кремлі йому дали погонялово «діма воєнкомат»

● Австралійські бандерівці передали українським ще 30 своїх супербронемашин (витримує підрив одразу на двох мінах) Bushmaster, які можуть перевозити до дев'яти солдат з 270 літрами води та набоями на три дні автономного спротиву. Дуже корисна пофігень, враховуючи нинішню погоду і нашу тактику

● Сенат Польщі визнав російський режим терористичним.

● Визволені з полону ще 10 наших захисників: один офіцер, рядові і сержанти

● Виявляється, що крім Суворова і Ушакова, лапті в Херсоні викорчували і увезли Потьомкіна. Тепер місцеві жартують, чи не викопають ці поціновувачі монументально-ватного мистецтва ще і мощі Потьомкіна, і чи не згризуть їх під пивко

● Вірменія заборонила в'їзд Маргариті Симоньян. Тобто країна, звідки родом її батьки, тепер гидує цим родством настільки, що не пускає цю блохасту на поріг. Людина із гідністю від такої ганьби вже би удавилася. Але Марго свої моральні установки вкрала з музею палеоліту, тому їй норм. Ще й дивується.

● В окупованому Шахтарську горить нафтобаза лаптів, після того як прилетіло по цистернах з паливом.

● Україна – настільки цифрова держава, що за допомогою застосунку «єППО» сбили крилату ракету Калібр, яка летіла на малій висоті і не відсвічувала на радарах. Зенітники зорієнтувалися завдяки кільком повідомленням і збили її з Ігли.

● Російська церква тепер хрестить чмобіків у тих же пакетах, у яких вони повертатимуться додому. Просто на располазі у цих бомжів не було навіть чистого тазика. Тому довелося пхати голову у целофановий кульок з водою, як рибка, @лять, Немо.

«У хрещенні людина вмирає для гріха і вони хрестилися у похоронних пакетах», – зазначив протоієрей. Тобто він ще й знав, що це таке.

Що ж, чекаємо, коли по всій росії лаптів почнуть хрестити у гробах.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/576

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