10 хороших новин 26 квітня

● Звершилося! Німеччина таки перестала мимрити про шоломи та госпіталі і вперше намацала в себе яйця дати Україні важке озброєння – зенітні самохідні установки Gepard, щоби збивати усіляку російську летючу п#здоту.

На радостях і німецький Rheinmetall запросив в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard і 100 машин піхоти Marder.

● Країна-бензоколонка ніде тепер не може продати свою нафту – не купують ні в Європі, ні в Азії, Роснєфть потикається всюди зі своїми 37 мільйонами барелів і тільки «нах#й» лунає цивілізованим світом на вимогу оплатити у рублях. І як ви всіх за це покараєте? Перестанете продавати... нафту?

● Відпочинок без русні стає все реальнішим. TUI - найбільший туроператор Європи, вимагає від готелів Туреччини більше не приймати росіян, і навіть тих хто вже забронював номери, чи навіть заселився гнати сцяними ганчірками. Ну або не приїдуть їхні європейські туристи, бо вони більше не хочуть жити під одним дахом з хронічно бухими тагілопітєками.

● Посилати нах#й російські кораблі стало настільки трендом, що т.зв. рф втратила вже третину судноплавства. Цивілізований світ закрив для неї порти і судна з російськими товарами бовтаються туди-сюди як гівно в ополонці.

● У Житомирі 9 травня з майдану Перемоги приберуть радянський танк. А у Києві дерусифікують майже півтисячі назв, причому пропозиції з перейменування ще приймаються, на пошту name@kmr.gov.ua

Особисто я хочу парк імені Залужного. Можна на місці російського посольства.

● На Харківщині наші уронілі лаптям коштовний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», вартістю близько $16 млн. Мав на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс, міг переносити авіабомби, а беркицьнувся як смітник з причепа.

● Росія втратила право проводити світову першість із хокею. Тепер можна тільки ї@ашити Лукашенка по ї@алу ключкою.

Іф ю ноу вот ай мін.

● Найбільший в історії України хабар у $6 лямов, який Злочевський пропонував НАБУ і САП за закриття його справи по «Бурісмі», перерахували на потреби ЗСУ. Ну, хоч якась користь

● Непереможна українська армія за добу настріляла більше ста лаптів, відбила п’ять їхніх атак та ух#ярила 30 одиниць російської техніки.

Шкода, що її можна здавати на металолом, а двохсотих лаптів не можна здавати на м’ясо. Все одно вони там в себе на батьківщині нікому нах#й не потрібні. А в нас у притулках собаки голодні.

● Ви не повірите, але ми знову обстріляли Бєлгород. Цього разу ну не зовсім Бєлгород, а Бєлгородську область, але у Бєлгороді все одно обісралися. Вони зараз сумно дивляться на Брянськ, потім на Тирасполь, і дуже шкодують, що грішили у минулому житті і боженька відправив їх жити на росію.

І це ЗСУ ще навіть офіційно не прі чьом…

Источник: https://t.me/valentynaeminova/221

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