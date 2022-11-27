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10 хороших новин 26 листопада

10 хороших новин 26 листопада

● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області. Ракетники та артилерія дали благословенного вогню на 9 скупчень бруднодупих і пункт управління

До російської пакетної армії приєдналося 560 новобранців

● Литва відправила нам 114 трансформаторів різної потужності для скорішого відновлення енергопостачання. І ще стільки ж очікується. І ще Фінляндія від себе відправляє партію енергетичного обладнання

● Добре пройшли випробування наші нові вітчизняні безпілотники. Називаються «Аз відплати». Складно, але гарно. Ну правда, не може ж державне підприємство назвати дрони «Русні пи$да». Принаймні поки що.

● Люксембург передав шість безпілотників Primoco One 150, які можна використовувати для розвідки у негоду. Ще десять підводних БПЛА і мобільні лабораторії чекаємо від Бельгії

● З полону повернулися ще 12 українських Героїв: ВМС, нацгвардійці, прикордонники, ТРО и троє цивільних

● Поки посли великої сімки намагалися обмежити ціну на русняву нафту, вона обвалилася сама. Urals нині коштує $52 за барель, при тому, що в бюджет собі лапті заклали $80. І при тому, що собівартість видобутку нафти на Росії становить за барель близько $50.

● США відкрили у Польщі ремонтну базу для імпортної артилерії, повідомляє The New York Times.

● У Маріуполі розбомбило автомобіль чиновника окупаційної адміністрації. Поки відомо, що двохсотрий водій, і ще двоє – 300, один навіть 300+. Тепер тримаємо кулачки за карательну російську медицину.

● Вірменія попросила Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном, а Пашинян вже у відкриту суперечить Путіну. Позиції русні на південному Кавказі послаблюються, ОДКБ розвалюється як погано зшитий франкенштейн.

Кругом, кругом одні врагі…

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/665

Новости портала «Весь Харьков»

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