10 хороших новин 27 квітня

● У Курську - вибухи, під Бєлгородом горить, стрілянина у Воронежі. Росія тепер кожен день прокидається від тривожних новин.

Так дєржать, лапті. Я хочу щоби наступним кроком ви прокидалися від тривожних новин вже у бомбосховищі. Кожен блд день, під звуки сирен, поки не здохне від старості останній, хто схвалював війну з Україною.

Мені навіть все одно, ми роздовбали ТЕЦ у Курську, склад боєприпасів на Бєлгородщині і літали над Воронєжем на безпілотнику. Я не проти, якщо вас підриватиме і розстрілюватиме ваша власна країна. Так навіть краще, у нас багато справ і без вашого їбаного гадюшника.

● Зміїний лапті запам’ятають ще надовго. Крейсер «Москва», з якого погрожували нашим героям, вже служить у підводному флоті Ктулху, час очищати і острів від російської плісняви. Тож непереможна українська армія поламала їм там командний пункт, ЗРК стрілу, і мабуть ще трошки особового складу, про це поки не повідомляється, хто їх там рахує.

А от шо таке «корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення» не знаю. То наші ще щось потопили, чи лапті зменшили кількість своїх корит біля острова?

Я схиляюся до першої версії, бо Арестович заявив, що лапті втратили можливо на один корабель більше, ніж ми раніше думали. Каже, українська армія відправила нах#й вісім кораблів, але після вчорашньої ночі можливо вже і 9.

● Канада закупить для України бронеавтомобілі «Roshel». Ви теж прочитали «рошен»?

Машин буде вісім, це бронькі для переміщення особового складу, корисна і дуже потрібна штука зараз. В тому числі щоб під’їхати, подивитися, чи добре роз’їбали лаптєй з нової американської зброї

● Українці вийшли на черговий протест у Херсоні. Їх б’ють, катують, труять димом і газом, а вони все одно виходять і виходять. Показують, що окупувати місто можна, а завоювати – хер. Замість ходити королями, лапті тамтешні ссуть виходити по одному, бо зникають по ноча.

● Канада готується стати першою країною Великої сімки, яка дозволить використання російських коштів для репарацій Україні. Вони вже наклали санкції на 1100 фіз/юросіб і зараз готують зміни до законодавства, щоби передати їх нам.

● Голова російської рахункової палати Кудрін заявив, що ВВП після санкцій упаде до 12%, а інфляція – до 20,7%. Для лаптєй, які не вміють в економіку, пояснив – півтора-два роки всі вони будуть жити у великих злиднях.

Дурні, накрали в Україні біде, а тепер в них і варити буде нічого

● Мер Харкова Терехов перейменовуватиме у місті топоніми, пов’язані з агресором.

Харків – це там, де Кернес готовий був горло перегризти за пам’ятник Леніну. Та й його намісник Терехов був схожий на українського націоналіста як я на Арестовича.

Але тепер наказав прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери, і після Перемоги перейменувати Московський район і Московський проспект. «Впевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і цілі військові з'єднання», – підсумував мер.

Ох#єть.

● ЕС скасує всі мита на експорт з України, у тому числі - сталі, пром і сільгосп продукції. Це буде дуже корисно для нашої економік.

● Spotify відключив 2 мільйони російських преміум-користувачів і все одно наростив базу клієнтів з платною преміум-підпискою на 15% - тепер їх стало 182 млн.Тому що коли ти вчиняєш шляхетно, життя відплачує тобі тим же.

Ну або народ просто забуває відключити демо-версію через 90 днів

● Ну і за підсумками зустрічі в Рамштайні, спробуємо коротко. Тепер за нас і протів лаптєй офіційно мінімум 40 країн з усього світу. І ці країни більше не ї@уть вола, давати Україні зброю чи не давати, а домовляються, хто, що, коли і в яких обсягах. Вчора очнулася навіть Німеччина.

Цивілізований світ тепер ставить собі мету не умиротворити путіна, а витягти його з наших земель і розчавити як лісного кліща, щоби більше нікого ніколи не вкусив. Значить зброю теж даватимуть не тільки для захисту.

Звісно, все це буде не завтра, але ми дочекаємося. Стікаючи кров’ю і відстрілюючись. Ми чекали на це сотні років. Росія, тобі п#зда!

Источник: https://t.me/valentynaeminova/222

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