● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марї’нка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області. Ландшафтні дизайнери зробили красиво з трьома скупченнями лаптів і лаптєвозів.

До російської пакетної армії за добу приєдналися 600 новобранців. А загалом кількість делаптифікованих сьогодні перевалила за 87 тисяч.

● Росіянське місто Шебекіно на Бєлгородщині знову сидить без світла і води. Місцева влада повідомляє, шо то ми знову поламали їм лінії електропередач. Тільки на відміну від України у них там ї@али комунальники усе це оперативно лагодити, тому сидіти лаптям у пітьмах іще довго.

● В Абакані 70 тисяч лаптів зараз сидять без опалення при -21. У Читі порвало труби між багатоквартирними будинками, жителі скиглять, що це відбувається щороку і кожного разу масштаб руйнувань, завданих комунальниками можна порівняти з ракетним обстрілом. У Ханти-Мансійську у багатоквартирному будинку температура взимку +12 по цельсію і це вже кілька років не вирішується. У селищі Єлань у Сибіру котельню як відключили минулого року, так і не вмикають.

Цей перелік ще можна довго продовжувати. Їх навіть обстрілювати не треба, завести на територію балалайні з часом кілька груп партизанів, які дещо трошки поламають, і місцева влада самостійно упорається з подальшим лаптєцидом.

● Президент «Енергоатому» Петро Котін заявив, що лапті схоже скоро з’ї@уться із Запорізької АЕС. Принаймні зараз виглядає на те, що вони активно збирають манатки і намагаються викрасти все, що не дуже міцно прибите до підлоги.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Ачтослучілось сьогодні на найбільшому у Східному Сибіру комбінаті з переробки та випуску нафтопродуктів, що входить до складу Роснефти, Ангарському нафтохімічному. Спалахнула технологічна установка теплообмінника. На жаль вже загасили.

● Відділ святої інквізиції СБУ завітав на Прикарпаття, до Івано-Франківської єпархії московського патріархату. Поки ніби не повідомлялося, що щось знайшли, але воно і не головне. Головне що тепер московські попи постійно на порядку денному як уособлення сепаратизму, педофілії і антидержавної діяльності. Десакралізація так званої УПЦ МП, яка, до речі, за документами без оцієї приставки МП – дуже важлива. Бо втратять ще частину парафіян, яким раніше було не принципово, де святити пасочки.

● Німеччина прислала нам 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh і півсотні захищених машинок для прикордонників.

● США виділили Україні $20 млн на підтримку зернової ініціативи

● Русня сама гидує своїми героїчними невдахами. У Саратові бармен пабу Harat’s не впустив туди лаптя, бо він був у камуфляжі. Багато годин «патріотічна апщественность» міста ізводилася на гівно у соцмережах з цього приводу, але зрештою не змогли взяти штурмом навіть свій же російський гендель. Зате у генделі оголосили приватну вечірку і тепер проводять ще більший фейсконтроль.

● У Твері лапті пів дня срали цеглою, бо помітили на вулицях танки з українськими прапорами. Але їхні райдужні фантазії на жаль не справдилися і то були всього тільки зйомки чергового пропагандистського кіногівна під назвою «Музикант». Вже блять аж інтересно, яку нашу історію вони спи$дять і перекрутять цього разу.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/667

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