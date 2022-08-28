10 хороших новин 27 серпня

● Непереможна українська армія поламала русні всю ротацію – нема на кого міняти нинішніх, тому порядком стоптані лапті унило таскаються в атаки, сподіваючись з’ї@атися з фронту хоча б через госпіталь. Не усім це вдається, хтось, минуючи каральну росіянську медицину, з’йо@ується одразу у пакеті із зав’язочками

Сьогодні лапті випросили пи$ди на Харківському, Слов’янському, Краматорському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

● Під Запоріжжям місцевий «начальник поліції», колишній український прикордонник Андрій Рижков остаточно перетворився на хорошого росіянина, задля чого повісився. Або його повісили, абсолютно пох#й насправді, головне, що одним абізяном менше

● У Москві згоріло авто заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ Євгена Секретарьова, який відповідає за воєнну цензуру. Ну тобто це він слідкує за тим, щоби війну називали спецоперацією. Русня вже повідомила, що авто підпалила жінка 60+, яка під час затримання кричала «слава Азову».

Мало, звісно, віриться, що це затримання не пі$дьож. ХЗ, чи був у курсі цієї операції Секретарьов, чи справді його машину спалили, а потім знайшли стрілочницю. У будь-якому разі очевидно, що пропагандонам зараз дуже страшно, бо як не спалять наші партизани, то уколошкають свої ж, щоби зробити чергову сакральну жертву. Після смерті Дугіної ніхто з них вже не почувається у безпеці.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». У Комсомольську-на-Амурі благодатний вогонь сі опустив на склади, площа пожежі близько 2 тис. кв. м. За словами адміністрації складу, у приміщенні знаходилися електрокабелі і лакофарбові матеріали.

● Пентагон уклав контракт на $182 млн на закупівлю мобільної батареї зенітних ракет ППО середньої дальності Nasams для України

● Дерашифікація у світі. Алієв і Токаєв під час зустрічі не стали розмовляти російською, яку обидва знають, бо їхні країни були зросійщені совком (багато азербайджанців і казахів знають російську, але не знають рідної мови, знайомо, чи не так?). Алієв говорив азербайджанською, а Токаєв - казахською. При цьому вони все одно розуміли одне одного, бо обидві мови з тюркської групи.

Прекрасний дзвіночок для балалайні, яка стільки років перетворювала російську мову на одну зі світових, знищуючи прекрасні мови інших народів.

● Україна погодила транспортний безвіз з Молдовою, що залишалася єдиною сусідньою країною, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення. Із 1 вересня українські перевізники зможуть їздити у Молдову за спрощеними правилами. З огляду на великий обсяг вантажів, який зараз їде у цьому напрямку, підписання двостороннього протоколу позбавить Україну ризиків зупинки вантажного експорту.

● Звершилось, русня визнала загибель аж п'ятого моряка затопленого крейсера «Москва» і тепер його батьки теж куплять собі ладу-200 (але це не точно, у Шкребця он гробові дружина спи$дила)

Такими темпами за сім років вони визнають всіх 27 загиблих, 19 з яких строковики-матроси, яких там взагалі не мало бути.

Хоча звісно це я песимістка. У 2029 вже не буде ніякої російської федерації.

● Хлань пише, що лаптям заблокували шлях через Дніпро. Всі мости поламали так, що вони більше не можуть перекидати техніку і живу силу.

Жахнули по відремонтованій частині Антонівського мосту і поламали тимчасовий міст під Херсоном, який лапті намагалися спорудити з вкрадених барж. Вони їх, звісно, лагодитимуть, але наші козаченьки встигають уї@ати саме у той момент, як по щойно відремонтованому мосту вирушає перший конвой. Найкращі тролі ever

● Чехія і Польща патрулюватимуть небо, аби Словаччина передала Україні свої винищувачі. Прямо на наших очах формуються нові безпекові союзи, які можуть бути куди більш ефективними, бо країни-учасники добре знають, що таке русня. Нарешті, втрачають ілюзії. Нарешті перестають боятися розлютити путіна.

Ми з вами вже змінили цей світ.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/421

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