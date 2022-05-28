10 хороших новин 27 травня

● УПЦ МП оголосила про незалежність від РПЦ. Але хороша новина полягає не в цьому, а у тому, що ніхто на цю заяву вже не повівся. Ні ті, хто не вчитувався, не ті, хто уважно вчитався і по тому сказав – пі$@ьож, прости господи. За три місяці від Московського патріархату пішли 400 єпархій і це просто бажання церковного ОПЗЖ не піти за руським кораблем.

Пізно, чуваки, ви вже встали на курс, і попутний вітер надуває ваші ряси.

● Міжнародні експерти дійшли висновку, що Росія несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні. Геноцид, до речі, дуже важко довести, тому це дуже крута новина, що наближає бункерне уйо@іще до міжнародного трибуналу.

Бл%ть, як же я хочу щоби він дожив.

● Лапті, до речі, вже зрозуміли, що треба звикати до тюрми і за власної волі туди заселилися. У Херсоні виселили зеків в іншу ІК, а самі зайняли їхні нари. У місті просто всюди дуже по-європейську, лаптям неуютно без колючого дроту, гівна і плісняви

● На грузинському кордоні процвітає русофобія – там стоять кілометрові черги фур з російськими грузами, по 15 днів, все гниє і кисне, а їх не пропускають. Бо довге оформлення. А українські грузи пропускають. А чому? А тому що ідіть нах#й, от чому.

● Російський завод «Камаз» через санкції перевів 5,5 тисяч працівників на триденний робочий тиждень. В них дефіцит комплектуючих і купа народу замість працювати просто ї@ала вола. Тепер займатимуться тим же самим, тільки безоплатно.

"АвтоВАЗ" по тій же причині переходить на чотириденний робочий тиждень, а "Автотор" виділив працівникам по 10 соток землі під городи, щоби без зарплати не подохли з голоду, їх же ще потім, коли двигунів не стане, можна буде у машини замість коней запрягать

● Nestle нарешті вирішили, що переживуть без кривавих російських грошей, але це не точно. Вони частково згортають бізнес у балалайні, заявили, що не будуть отримувати там прибуток і платити податки. Але (а коли є але, воно зазвичай перехреслює все, що раніше написано), бренди дитячого і спеціального медичного харчування на росії залишаються. Так шо вішайте свою мівіну комусь іншому.

Netflix заблокував сайт для російських глядачів. Щоправда, в мародерні звикли дивитися пижжене, тому я хз, наскільки це для них травматичне.

Ну і Wella підтягнулася, заявили, що більше не виробляють і не продають продукцію своїх брендів (Londa, Sebastian, OPI) на росії. Дрібничка, але все одно приємно.

● Мельник зацькував Олафа-ліверна-ковбаса-Шольца вже настільки, що той заявив – Німечина повинна відправити зброю на фронт в Україну, до зони бойових дій, вперше в історії ФРН! Але я думаю, він його тюкатиме, поки та зброя не приїде на нулі – і тому що йому це просто подобається, і вже за інерцією.

А наш героїчний котик Кулеба твітнув, що важке озброєння від США буде спрямовано в Україну. ХЗ, чи це те, про що ми всі одразу подумали, він не уточнював.

● Китай закрив повітряний простір для російських літаків, бо русня не змогла довести, що вони не пижжені. Ну а як доведеш, коли вони їх брали у лізінг, не повернули після введення санкцій і всі про це знають. А в Китаї просто раніше не знали, ви не подумайте.

● Наші збили ударний вертоліт Ка-52 і ще одна вертушка «отримала гідну відповідь» і з’ї@алася ще до того, як завдала удар. Все дуже секретно, це вопшем якійсь сюрприз, який наші козаченьки тільки придумали і не хочуть палити, бо його можна ще використовувати.

Так шо можна сказати, що непереможна українська армія один вертоліт лаптям уроніла, а другий наї@ала.

● А ще непереможна українська армія знищила черговий передовий командний пункт лаптів на Донбасі і понад два десятки тамтешньої офіцерні повернуться додому у трохи розібраному стані і холодними. Бо нехер було шастать.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/269

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