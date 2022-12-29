10 хороших новин 28 грудня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині. Крилаті козаченьки і ландшафтні дизайнери набили шість скупчень лаптів, два пункти управління і склад боєприпасів.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Луганщині». Русня вже по конкретному зйо@ує з Кремінної. Офіційно підтверджено, що вони вивезли командування. Тим часом непереможна українська армія взяла у районі Кремінної у полон групу лаптів (на відео мінімум п’ять штук), які вийшли на них із лісу. Так шо буде з ким тепер поговорити про тамтешні справи.

● В Італії скасували концерт піаністки Валентини Лисиці, колишньої киянки, яка надрочує на путіна. Настільки, що навіть отримала паспорт «донецької народної абізянії» і їздила туди с концертами ̶п̶о̶к̶и̶ ̶у̶ ̶п̶і̶а̶н̶і̶н̶у̶ ̶н̶е̶ ̶н̶а̶с̶р̶а̶л̶и̶. Активісти помітили афіші Лисиці, влаштували скандал і вона пішла за руським кораблем. Це вже не перше скасування, колись ця сепарка була затребуваною на Заході, але з початком війни нею стали гидувати. Скасували концерт у Торонто, Нідерландський авіаперевізник «KLM» через скарги пасажирів, вилучив її з мультимедійної системи на борту, тепер от Італія, далі буде

● Британія передасть Україні гелікоптери Sea King і вже провела навчання для десяти наших екіпажів. Westland WS-61 Sea King — це британська ліцензована модифікація однойменного американського вертуна, також відомого як Sikorsky (!!!!) SH-3 Sea King. Вміє топити субмарини.

● У русні через санкції впав експорт Газпрому до найнижчого рівня з початку століття. За даними Bloomberg, він скоротився майже вдвічі, досягнувши найнижчого рівня з початку XXI століття. Зараз російський газ до Європи надходить лише через один із пунктів на кордоні Росії з Україною та через одну нитку газопроводу «Турецький потік» через Туреччину до Угорщини та Сербії.

● А це просто орейро – у москві генерала-мнсника ледь не вбило гигантською бурулькою. Вона впала йому на голову із даху нежитлової будівлі, але оскільки мізків там не було, то вона не заділа ніякі життєво важливі органи. Зато тепер всі шукатимуть винних ̶у̶ ̶т̶о̶м̶у̶,̶ ̶щ̶о̶ ̶г̶е̶н̶е̶р̶а̶л̶ ̶т̶а̶м̶ ̶ш̶а̶р̶и̶в̶с̶я̶

Ідеальне до речі знаряддя вбивства – ні оруддя вбивства потім не знайдеш, ні відбитків. Небензя, шо ти там, спиш? А у наших секретних натівських лабораторіях вже формується новий бойовий підрозділ

● В Одесі демонтують Катьку №2. Вірніше поки тільки розібрали дерев’яну огорожу. Потім шальную імператрицю планують перенести у місцевий художній музей.

● У Ростовський області згоріла казарма. Двоповерховий корпус 150-ї лаптєногої мотострілецької дивізії. Судячи з відсутності заяв про постраждалих, можливо звідти будуть ще хороші новини

● Мер посіченого ракетами Лебедина (це на Сумщині) Олександр Бакликов поскаржився в СБУ на адміністрацію місцевої школи, яка запросила до дітей діда мороза. Він назвав це «радянсько-агітаційний шабаш». Красавчик

● І наша постійна рубрика «гієна огнєнная». Жителів Якутії, де немає ні доріг, ні роботи і ніхуя, зате багато говніща, знову порадували святковою скульптурою. Знаменитий говноскульптор Михайло Боппосов зліпив із «російського мармуру» зайчика. Символ нового року, якщо ви не знали. Логічно, що на росії – країні крадених унітазів, він має бути з результатів дефекації.

Виліпив би ще Хрещатик, чого уж там. Вся росіюшка гівном би заради такого скинулася. А потім брали би його штурмом. Був би хоч якісь Хрещатик, де російська армія дійсно зможе провести свій парад.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/744

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