10 хороших новин 28 квітня

● Росія продовжує аджигать. У Бєлгороді традиційно вибухи, але цього разу дивом спрацювала тамтешня ПВО. У Тюменській області ТРЦ «Гагаринський» палає площею у 5 тисяч квадратних метрів. У Москві загорілася будівля медичного центру в одному районі і 7 автомобілів в іншому.

Читати їхні коментарі тепер – одне задоволення. Звісно в усьому винні українські диверсанти!

Так приємно, коли хтось вірить у твої здібності навіть більше ніж ти

● На півдні Запорізької області раптово розх#ярився залізничний міст на гілці, що зв’язує материковий південь України з окупованим Кримом. Цією дорогою лапті тягали собі паливо та озброєння.

● AliExpress заблокував лаптям можливість робити покупки. І оце дуже болючий удар, бо вони обожнювали китайский ширпортреб і скуповували його у промислових масштабах, щоби потім перепродавати в інтернеті і на базарі, ще й видавали за люкс. А тепер ні в справжніх шанелях не походиш, ні в китайських. Скоро такими темпами згадають совок, заведуться фарцовщики і джинси опять розвалять росію

● Західна преса пише, що до нас прибуло російське енгеша Герасимов! Хоче сам в Ізюмі координувати атаку російських військ.

Свиня в ананасах, путін в бункері, герасимов в ізюмі… щось у цьому є.

А загалом, полювання почалося. За скальп Герасимова мають давати не менше, ніж за російський танк – він такий же древній, і такй же іржавий, і такий же неманеврений

● У Саратовській області під час навчань вдало впав вертоліт. По-перше, сама по собі дорога херовіна, по друге, світ став чистіший без двох російських льотчиків, а по-третє, від падіння ще і у місті загорілося

● Санкції таки дожали Shell і тепер вони відмовляються взагалі від всіх нафтопродуктів, що містять російську сировину. А то купували російську нафту з домішком чогось, і це вже була типу не російська нафта.

Reserved, Cropp і House продають бізнес на Росії (я знову люблю вас, котики), ще й бренд саме моїх сигарет - Davidoff – першим з тютюнових гигантів повністю вийшов з російського ринку.

● Хазяйновиті тролі з СБУ спочатку викрили і віджали у русні таємний склад запчастин для танків – вистачить поремонтувати пів батальйону, а потім ще й перехопили вантажівку з комплектуючими до військового обладнання. Притарабанили все те куди треба, і воно вже працює на нашу армію.

● Яхту Медведчука пустять з молотка, а гроші передадуть до українського бюджету. Питання тільки в тому, хто купить це золоте корито з пшонка-стайлом. Там же все мабуть всередині оцінювачами забльоване.

● Президентка Молдови вперше запропонувала Україні військову допомогу – саперів. Для нас було дуже важливе це засвідчення підтримки. Хоробрий крок, враховуючи їхні реалії.

● Ще рік тому наша влада казала на росію «та сторона» і дотримувалася режиму тиші, а сьогодні Подоляк заявляє – та, маємо ракети, буде треба, то розх#рим ваші військові бази на раз-два. І 40 країн – наших партнерів, такі: да, росія, пішла ти нах#й, наваляйте їм ще наші неймовірні бандерівці.

Фантастика.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/224

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