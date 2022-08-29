10 хороших новин 28 серпня

● Непереможна українська армія натовкла лаптям одразу на п’ятьох напрямках. Провалилися спроби штурмів і покращень тактичного положення на Харківському, Слов’янському, Бахмутському і Новопавлівському. На Авдіївському напрямку бажання розширити окуповану територію закінчиься для лаптів розширенням території їхнього кладовища.

● У кримських мамулічков продовжується бавовняний сезон. Сьогодні гупало в Алупці та на мисі Фіолент. В Алупці це вже другий день поспіль. Крисіянська влада закликає не поширювати відео про «хлопки» і фото ППО, але ніхто їх не слухає.

● У Новій Каховці благодатний вогонь спустився на завод «Сокіл», який лапті використовували як базу. П’ятьма ударами будівлю заводу зруйновано вщент. Нікчемні життя лаптів також не підлягають відновленню.

Також непереможна українська армія ї@анула по пункту управління лаптів у Херсоні і Дар’ївці, влаштувавши також салют на складі боєприпасів у Херсоні і Любимівці. В Олешках детонують боєприпаси, на всю округу чути як гупає. Також пишуть, що бавовна прилетіла на химзавод у Макіїївці, де була база абізян, але це поки потребує уточнення.

● Наші козаченьки епічно угнали в абізян дрон за 100 тис. грн. Абізяни з лаптями, зокрема пропагандон Сладков, підняли дрон Mavic у повітря, а наші перехопили керування і тупо його угнали. Лапті на відео, яке вони самі виклали, кажуть, що вони його втратили і що тепер треба зйо@уватися, бо зараз ще й прилетить (як добре більше не виконувати Мінські домовленості).

● Ключовий постачальник серверів, американська компанія Dell, офіційно звалює з балалайні. Продукцію лаптям не продавали з лютого, тепер і всі офіси закрито, а операції припинено

● Ковальов – 200. Хлань, а до нього різні блогери, повідомляють, що колишнього слугу, а нині колаборанта-зрадника Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту. Нібито у нього вдома. Можливо виставлять як самогубство, це вже не так важливо.

● Русня, ракетою за кількасот тисяч баксів, денацифікувала громадський туалет-будочку у Херсонській області. Це вже не перший випадок після 24 лютого, а ті, хто цікавився війною ще коли вона називалася ООС і АТО знають, що у лаптів взагалі нездорова фіксація на сральнях. Якщо десь побачать – неодмінно постараються знищити.

Мабуть відчувають конкуренцію, хочуть залишатися єдиним у світі гівном.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». На Волгоградщині полихає величезний ринок, власники бутіків у розпачі, бо увесь товар або погорів, або смердить паленим. Це вам за Барабашово, @ляді. На який антивоєнний мітинг ви хоч раз вийшли, коли ваші війська бомбили Харків?

● Глави МЗС країн ЄС зберуться на цьому тижні, щоби призупинити дію угоди між ЄС та росією про спрощення візового режиму. Це призведе до подорожчання віз для лаптів, ускладнення самої процедури, а багато з них отримати після цього візу тупо не зможуть.

● У Бахмуті до казарми непереможної української армії прибився бджолиний рій. Невідомо звідки прилетіли трудяжки, може з сірої зони, може з окупації. Наші козаченьки запропонували їм ящик з-під снарядів у якості вулика, і ті туди оперативно заселилися. Не дивно, що один із військових виявився бджолярем

Мені здається, що навіть якби до нашої армії припливли пінгівни, хтось би виявився полярником і взагалі ніхера не дивуючись дав би раду усій стаї. За місяць пінгівни би вже маршували під «Червону калину», смакували салом і мінували позиції лаптів.

Так от, рій прожив неподалік вопу, поки військовий-бджоляр не зміг вирватися додому на Черкащину, там він залишив цю банду у надійних руках і повернувся на війну.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/425

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