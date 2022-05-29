10 хороших новин 28 травня

● Непереможна українська армія пішла у контрнаступ на Херсонському напрямку, внаслідок чого лапті з’ї@алися і зайняли оборону поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки. Ці рубіжа для них невигідні, так шо можна чекати приємних новин про значні втрати

● Особовий склад ЧФ РФ сьогодні весь день ходить з особливо кислими ї@альніками, бо вони теж прочитали новину, що ми таки отримали протикорабельні ракети Harpoon.

Така хороша зараз на півдні погода, правда? Так не хочеться умірать.

Подейкують, що якщо російський матрос дістане з Чорного моря мушлю і прикладе її до вуха, то вона тихенько прошумить йому: іді нах#й

● The Wall Street Journal повідомляє, що США схвалили передачу Україні MLRS, і це буде оприлюднено наступного тижня. Цю інфу косвенно підтвердив і Зеленський у сьогоднішньому зверненні, сказавши, що очікує хороших новин якраз у цей час.

MLRS - це ракетні системи великої дальності, які дозволять нам смажити лаптів і їхню техніку на відстані 70 кілометрів. І це реально може допомогти переломити хід війни.

● Війна, тим часом, прийшла на росію - у вигляді лаптів, які повернулися додому зі «спецоперації». Тепер вони б’ють, гвалтують і крадуть у себе в містах і дєрєвнях. Не відстають і лапті, що прибувають на ротацію у прикордонні райони, про що свідчить підвищена кількість заяв. І це ж ще у них не прийнято на таке кудись скаржитися.

● Віковий ценз для контрактників Держдума підняла до 65 років – це якраз ровесники танків Т-62, які лапті нещодавно розконсервували і відправили на фронт.

Радянський військовий пенсіонер на радянському танку воює за те, щоби України не було. Зомбі-апокаліпсис

● Прокуратура арештувала активи «Роснефті» на майже на 23 млн грн, щоби їх не використали на шкоду Україні. Нам і самим є на що їх витратити

● Непереможна українська армія перетворила на чучелко чергову жирну офіцерську тушку. Підполковник Шура Досягаєв вважався ніх#я собі передовим десантником і навіть переміг на спеціальному військовому фестивалі «Армія Росії-2021», у номінації «Крилата піхота»

Але наші про це не знали

● Російський Автоваз повідомив, що першою випущеною після простою машиною стане Lada Granta у спрощеній комплектації, вже відома також як «Лада убійца». У цій труні з кермом не буде антиблокувальної системи гальм, тривожної кнопки і подушок безпеки.

Дякуємо Автовазу за те, що допомагає нам очищувати світ від русні і закликаємо виробляти також танки і блендери.

● Лапті розчарувалися у власній армії: ротацій нема, бабла нема, воювати заставляють, з України не випускають, телефон забрали, нічєго нєльзя…

Вам теж одразу згадалося те стареньке відео з дівчинкою, яка 1 вересня пішла у перший клас?

10. Новина малесенька, але дуже символічна. Бочкала пише і показує фотки (https://t.me/bochkala_war/5736) нашого БТР-4, віджатого лаптями. Тепер вони у ньому ж і згоріли

Источник: https://t.me/valentynaeminova/271

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