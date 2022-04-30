10 хороших новин 29 квітня

● Найголовніша новина звісно вчорашня (от що буває, коли хочеш опублікувати 10 хороших новин поранше) і вона про ленд-ліз, але про неї вже все написали, тому почнемо з нашої нової постійної рубрики «горящая россія». Сьогодні першість за Курганом – у місті роз’єбашило один з найбільших російських фармацевтичних заводів, а в області полихає ліс і селища, да так, що вже оголосили надзвичайний і перекрили магістраль. Гасити звісно нікому, всі поїхали помирати в Україну.

● Пам’ятаєте, вчора в лаптів на навчанні гепнувся гелікоптер? Так от, «падіння було спровоковане іншим повітряним судном» Тобто він зіткнувся з іншим гелікоптером. Вони просто так у себе проводять навчання – вертушка об вертушку, чий пілот вижив, той і переміг.

● Сьогодні не новини, а прям перекличка лавреатів премії Дарвіна. В районі Чорнобаївки буряти поп#здилися з чеченцями, по 50 голів з кожного боку. Причиною конфлікту між двома групами класичних представників російської армії стало те, що буряти хотіли собі стільки же прав, як у чеченців. А чеченці і далі хотіли знімати тіктоки, а не іти замість них на передову дон.

Ну от і пострілялися. Чорнобаївка, схоже, вбиває русню вже навіть без допомоги української армії

● Раптово задвохсотився черговий відомий колаборант – цього разу луганський ендемік, професійний громадський діяч Паша Шаргородський. Перед тим як знайтися з діркою у черепі він був викрадений з приміщення РДА, прямо з колегами по підривній діяльності.

● Польща передала Україні 200 танків Т-72 і ще мають доїхати кількадесять бойових машин піхоти. Dziękuję bardzo, пригодиться

● Це в нас заборонені фейерверки, а в зоні бойових дій дуже навіть можна. 30 омбр імені князя Острозького влаштувала фейерверк за участі цілої батареї російських "Ураганів", 5 ТЗМ, двох авто і купи боєприпасів.

● До нас знову прямують літачки зі зброєю з США. Очікується аж 12 рейсів. За даними CNN до нас летять 155-мм гаубиці, снаряди, радари і безпілотники «Фенікс».

● Країни ЄС готують поетапне ембарго на російську нафту. За даними NYT про поступову відмову від постачання з Росії оголосять наступного тижня.

От що буває, коли роками погрожуєш всім не продавати нафту і відключити газ, а вони потім такі – ой, ну давай, заї@ав.

Європа поступово учиться не боятися росії

● А тим часом на росії прогрес зайшов так далеко, що нема де зберігати брюкву. Тобто урожаї своїх овочів лапті ще якось зберуть, а складати нема куди, бо в них навіть вентиляції та холодильники були імпортні. Нові не привозять через санкції. І відчизняною технікою не заміниш бо в ній імпортні підсанкційні компоненти.

І складові для ракет їм теж не привозять через санкції.

Ой, відчуває моє серце недобре. Як би вони не стали нас бомбити гнилими буряками

● Роспотребнагляд закликав Крим, Бєлгородську, Брянську, Курську та Ростовську, тобто прикордонні з Росією області готуватися до спалаху холери. Така велика небезпека вперше з 1985 року.

Можна подумати, вони без того там зараз мало обсираються.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/225

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