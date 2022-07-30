10 хороших новин 29 липня

● Непереможна українська армія виї@ала і висушила розвідгрупу лаптів поблизу Щурівки і навернула у бігство розвідгрупу неподалік Верхньокам’янського. Штурми у районах Соледара, Вершини, Семигір’я, Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків традиційно накрилися аліной кабаєвой.

● Фейерверк сьогодні показували на складах лаптів в Іловайську на Донеччині і Брилівці на Херсонщині. В Іловайську від захвату продемонстрували отріцатєльную живучєсть більшість присутніх лаптів. Далі пряма мова прес-служби, бо це просто агонь.

«Мега шоу, в якому орки виконували функції масовки. Кожному дісталась своя роль. Щоправда переважна більшість вибрала костюми шкварок, бо вже дуже хотіли у 200 бригаду. Решта, з веселими криками біля вогнища, утворювали харавод. В підсумку не склад БК і ПММ сяяв голосно і довго. Не маємо сумніву, що вся та уманітарка, міндобрива і селітра вигоріли вщент. Перед великим концертом в Іловайську, наша джаз-банда розігрілась в Брілівці. Подушки і ковдри дуже голосно і довго горіли і розривались. Прямо чудова фестивальна ніч. З радістю чекатимемо чергові звіти орків, де вони своїми новітніми засобами ППО - мостами і складами з БК перехопили всі наші ракети», – віджигає Стратком. Автор, ти бімба. Не зупиняйся.

А, ну і на Запоріжжі ще салюти в окупованому Василівському районі, звідки русня обстрілювала Нікопольський район. Сподіваюся, що лаптів теж зачепило і вони довго мучилися перед смертю.

● З нудного але корисного – нардепи постановили не міняти тарифи на комуналку до кінця війни

● Завдяки Північній Македонії, яка передала нам танки Т-72, що 22 роки тому їй передала росія, ми вбиватимемо русню з їхньої же зброї. Технічний конвой вже прямує до України.

● DHL валить з російського ринку. Ці німці, нагадаю, є світовими лідерами у галузі експрес-доставки вантажів і документів. Сумно правда, що в DHL своє рішення пояснили технічними проблемами та іншими обмеженнями, а не тим, що їм нарешті стало взападло працювати з країною-терористом.

До речі, хакери тут паралельно зламали сайт «пошти росії» і злили у мережу їхню базу з телефонами і прізвищами. Ну і ви вже знаєте, що якійсь вихідець з Кавказу розвів купу русні на бабки, продаючи задешево секс-іграшки через Wildberries, і висилаючи їм замість них пляшку. Ті, звісно, стидалися скаржитися на таке наї@алово, бо на росії специфічне ставлення до сексу. Уявіть, як вони тепер сруть цеглою.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Горить підземний газопровід «Газпрому» у Челябінській області. Шкода, що весь не згорить

● І ще наша постійна рубрика «командырявые». Череду двохсотих поповнив командир 331 парашутно-десантного лаптєногого полку Повітряно-десантних військ Іван Поздєєв. Зняв цього уйо@ка наш український снайпер на Херсонщині.

● На Запоріжжі українські хаймарси поламали лаптям залізницю на станції Камиш-Зоря і тепер вони не зможуть доставляти боєприпаси до Донецького напрямку

● Російський рекламний ролик про те, що у них є балет, газ і горілка, тому переїжджайте в балалайню, бо зима близько містить стільки ляпів, що з нього волають другу добу. Я не хотіла зачіпати цей послід, але бачу, що доведеться. Найцікавіше тут не про алкогазоскрєпи, а про те, що вони продовжують надрочувати на Україну. Перший письменник – наш Гоголь, на ВДНГ павільон саме український, пишуть ще, що на відео використали українську модель, і що вона пов’язана з «так як відьма скаже», але не можу знайти пруф, напишіть у коментарях, якщо знаєте.

Вопщем типова росіюшка вихваляється тим, у чому нема жодної її заслуги. необучаємі

● Ну і вишенька. Пам’ятаєте Олега Зубкова, власника кримського сафарі-парку Тайган, який 8 років тому рвав сраку за окупантів так, що погрожував своїх левів спустити на українців? Абізяни засудили його на 2 роки і 3 місяці. Не оцінили, так сказать, чіста сердєчних заслуг

Карма наздоганяє завжди

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/361

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