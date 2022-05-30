10 хороших новин 29 травня

● Непереможна українська армія дає тягла лаптям на Донбасі. Викинули їх з траси Лисичанськ-Бахмут, відтіснили у районі Попасної біля Комишувахи і траса тепер менше прострілюються. Сєверодонецьк залишається під нашим контролем, Гайдай глумиться з дон-дон-войск і пропонує їм зняти тік-ток з центру міста, раз вони його вже типу захопили і шота вони мовчать

● Кросівоє: на Запоріжжі спецназ СБУ ювелірно відпрацював з дрону по лаптям, що кучкувалися навкоро бетера, а у тилу ворога - на Херсонщині, за повідомленням ССО, винесли у повітря броньований КамАЗ «Тайфун». Замінували дорогу, почекали, поки по ній поїдуть лапті і натисли на потрібну кніпочку

● На росії тим часом посилюються траурні настрої. Буряти у перехоплених розмовах скаржаться, що похорони в регіоні – чи не кожен день, на ротацію нікого не відпускають, за самостріли жорстко карають. Кримчани ниють, що з лікарень повиганяли всіх пацієнтів і під зав’язку завантажують їх пораненими окупантами

● Непереможна українська армія задвохсотила підполковника пресслужби міноборони РФ Володимира Іванова, який «дуже любив свою роботу». Але офіційно підтвердили це тільки через 5 діб. Бо російський пропагандон може брехати ще 5 діб після того, як у нього зупинилося серце, і ще годину після того, як йому відірвало голову.

● На початку червня спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін проведення «спецоперації» і багато лаптів мріють сплинути кудись одразу після його закінчення. Але їм вже повідомили, що просто так, за рапортом, нікого не відпустять, тому чекаємо на скандали, самостріли і масове дезертирство.

От абізяни з ОРДЛО вже пострілялися з лаптями з росії, бо перші сильно не хочуть помирати замість других. Бабуїни-бабуїнами, але добре розуміють, чого варта українська армія і на що вони самі-то здатні без російських танків.

● Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги. І тут ми такі, разом з послом Мельником – то добре, але де наша зброя?

● У Ялті вуличний музикант співає «Як тебе не любити, Києве мій», на фоні портрета путіна, а у Херсоні грає гімн України, коли поряд ходять розгублені окупанти. І знаєте що – це добрий знак. Наближається час, коли ми співатимемо гуртом

● Брати-поляки передали ЗСУ шикарний підгончик у вигляді 18 самохідних гаубиць AHS Krab - це їхні національні саушки. І навчила сотню наших бійців, як з них смажити лаптів.

● Постійна рубрика «шо там у Бєлгороді» поступово переповзає у «шо там у Курську». Як виявилося, там сталася чергова бавовна, у результаті якої показали отріцательную живучесть одразу семеро лаптів, а ще дев’ятеро потрапили в больнічку. Але нас там нєт

● Битва за імпортозаміщення пройо@ана, вірніше «провалена полностью», визнав голова комітета СовФеду Андрій Клішас. Дефіцит паперу для етикеток на пляшки. Паперу нема. Втулки для туалетного паперу зробити не можуть. Дріт для корків на шампанське рветься. Цвяхи робити не вміють. Сосиски і ковбасу нема у що упаковувати – не робиться плівка. Нема заквасок, насіння. Гумові рукавички медиків розвалюються на шмаття.

Словом, повний пи$дець. Ця країна самотужки не здатна створювати нічого, крім проблем.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/272

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