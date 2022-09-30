10 хороших новин 29 вересня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне. Крилаті козаченьки і боги війни розколошматили опорнік, 25 скупчень, 6 зрк, 4 командних пункти, 6 складів з боєприпасами і дві сушки.

● У Мелітополі підірвали машину колаборантки Олени Шапурової, яка до окупації мутила схематози у сфері освіти, а після очолила «департамент освіти» і усіляко допомагала лаптям калічити українських дітей.

● Також сьогодні стало відомо, що непереможна українська армія задвохсотила командира штурмового загону вагнерівців Олексія Нагіна. Нагін був дуже тактикульний вояка, вбивав людей у Чечні, Грузії, Сирії та Лівії, але в Україні йому наступила аліна кабаєва. Наші просто, як то водиться, не знали, що мають справу з великим штурмовиком і бодібілдером і тупо уї@али його з якогось карамультука.

● У рамках обміну полоненими додому повернулися четверо наших морпіхів, які воювали за Маріуполь і двоє цивільних дівчат, у яких лапті знайшли у телефоні фото російської техніки і загребли як шпигунок.

● Фінляндія у цю п’ятницю закриває кордон для лаптєногих туристів, що фактично закриває для мобілізаційної русні можливості тут сховатися.

● Дагестанці топчик. Я такої боротьби за своїх на росії ще не бачила. Хоча яка це нах#й росія, назва одна. Хлопці кожен день пиздяться з мусорами. Перекривають федеральні траси. Дружина муфтія пише листи путіну. Активісти залякують владу анонсами протестів, уася, обіцяючи так здивувати владу, бо їм не залишили законних форм протесту.

● Сенат США ухвалив $12 млрд допомоги для України. Додаткове фінансування надасть США гроші для продовження постачання нам зброї і боєприпасів.

● У Чорногорії правоохоронці провели обшуки у шістьох російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання, а також двох громадян Чорногорії за підозрою у шпигунстві та створенні злочинної організації. Русня раніше вже намагалася знести уряд цієї маленької гордої країни і вбити прем'єра.

● Євросоюз переказав Україні 500 млн євро фінансової допомоги

● Кількість руснявої техніки, набитої за допомоги нашого народного супутника ICEYE, вже відбила його вартість. Від нього не сховаєшся ні за поганою погодою, ні за маскуванням.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/505

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