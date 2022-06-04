10 хороших новин 3 червня

● Непереможна українська армія відкинула лаптів у районі Бахмута, Лисичанська і Соледара. Нацгвардія на додачу влаштувала їм фейерверк на складі БК.

● ЄС офіційно скасував усі мита і збори на товари з України. При тому, що Євросоюз є одним з наших найважливіших торговельних партнерів - на нього минулого року припадало майже 50% від загальної торгівлі, це офігенна новина.

● На росії назріває дефіцит ботоксу, який раніше купували у Штатах, а тепер санкції. Так шо скоро рум’яні ї@альники російських селеб, які не можуть виїхати за кордон, ставатимуть схожими на підборіддя Серова.

Цікаво, на скільки років запас ботоксу є у Путіна. А то раптом знову перестануть узнавати свого президента

● Росія втратила право провести чемпіонат Європи-2023 з художньої гімнастики. Це одна з дисциплін, на яку русня, на чолі з Путіним, постійно надрочує. Давайте згадаємо, звідки у нього Кабаєва.

Нову країну, яка його проводитиме, тепер визначатимуть заново.

● Давненько в нас не було рубрики «горящая росія», і вот опять, у Москві полихає величезний бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова, усередині якого могли бути люди. Чим закінчилася пожежа, російські ЗМІ не повідомляють, бо всім пох#й.

● Русня пробила чергове дно – раніше вони крали електрочайники без підставок, а тепер магніти на холодильник. У шоці лапті, що українські сім’ї так багато подорожували і їм здається, що присвоївши ці магнітики, вони заберуть собі і частину нашого життя.

Це так сумно, що не будь вони лаптями, їх було би навіть шкода.

Але ні, хочеться, щоби коли вони потрапили під обстріл, уламки цих магнітиків увіп’ялися їм у хребет.

● Європарламент заборонив підсанкційним преставникам російського бізнесу оскверняти територію Європарламенту і закрив їм туди доступ. Єврокомісію і Єврораду закликали приєднатися.

● Угорщина довийо@увалася. Європарламент може позбавити її права голосу в ЄС, щоби перестала використовувати принцип одностайності як засіб шантажу інших країн. Дорого їм ще ці нафтові преференції обійдуться.

● Лапті долучилися до депушкінізації і самі розламали єдиний в Україні музей Єсеніна. Шкода тільки, що він був у корпусі школи, яка також постраждала

● У країни-мародерні починають забирати награбоване. Після введення санкцій русня просто вкрала літаки, які брала у лізінг, і тепер намагається на них літати. Тільки не завжди получається - Шрі-Ланка затримала вкрадений лайнер «Аерофлоту» за скаргою лізінгодавця. Ох#євші лапті у відповідь заявили, що раз так, значить вони більше не літатимуть на цю русофобську Шрі-Ланку

Тим часом на росії авіакомпанії масово звільняють пілотів, бо ті все одно тепер нікуди не літають. Залишилися без роботи вже майже 500 голів.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/279

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