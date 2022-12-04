10 хороших новин 3 грудня

● Неперепожна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Крилаті козаченьки і ландшафтні дизайнери набили лаптям 28 скупчень, три позиції зеніток, 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, уронілі вертушку і шість дронів

До російської пакетної армії доєдналися 510 новобранців.

● Поки Медведчук чілиться у ялтинських генделях, його яхту продадуть з аукціону, а гроші передадуть в український бюджет. Яхта ніх#йова собі така, на шість поверхів, більша за стандартну хрущовку. Правда вся у золоті, але це мабуть лікується. Продається за 8 мільярдів гривень

● Злобні українські конструктори зібрали нову смажилку для русні – сі називатиме РСЗВ «Буревій». Альтернатива радянському «Уркагану». Має наше миле чудовисько потужний двигун, броньовану кабіну і чотири лапи замість двох, удвічі економить час.

А русні теж радість, їх після «Буревію» у пакет поміщатиметься одразу по троє. Економія!

● В Ізюмі – масштабне перейменування вулиць. Замість Московської – Мазепи, замість Пушкінської – Бандери, замість Ломоносова – Ратушного, замість Тургєнєва – Дудаєва, замість Суворова – Петлюри і це ще далеко не повний перелік.

● Євросоюз створив кіберлабораторію для ЗСУ. Ця лабораторія допоможе краще вчитися нашим майбутнім спеціалістам із кіберзахисту.

● Непереможні українські прикордонники з ПЗРК уронілі лаптєкрилу сушку над Бахмутом.

● УПЦ МП продовжує зажигать у гірших традиціях декамерона педофілії. Служба Божа України знайшла на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП ноутбук із дитячою порнографією. Відео, за даними СБУ «не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру». Але це не єдиний йо@аний стид, бо керівник єпархії митрополит Мелетій вже з’ї@ав за кордон.

Я не знаю як так. Добре, що одним гівном в Україні менше, але @лять, ну як так?

● У Великій Британії заарештували російського олігарха Михайла Фрідмана, співзасновника «Альфа-Груп», якого підозрюють у відмиванні грошей та змові у наданні неправдивих свідчень

● Генерал Ходжес заявив, що ми «затягуємо зашморг навколо Криму». Одна з переваг визволення Херсона полягає у тому, що у радіусі дії Хаймарсів та іншої нашої високоточної далекобійної артилерії опинилися обидва береги Дніпра. А ще у зоні досяжності Хаймарсів тепер логістика лаптів – шлях постачання боєприпасів у Крим. Другий шлях – це Кримський міст, з яким цієї осені чтота случілось.

● На лівому березі Херсонщини замайорів перший український прапор, підняли його головорізи зі спецпідрозділу «Карлсон», це добровольчий загін аеророзвідки. Виглядає на те, що прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, тобто лаптям добре буде його видно. Уявляєте у якому вони ах#ї?

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/681

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