● Непереможна українська армія відбила штурми на Слов’янському і Бахмутському напрямку. ОК Південь повідомляє, що наші крилаті козаченьки розбомбили лаптям склад боєприпасів і п’ять осередків скупчення самих лаптів. Ще два склади роз’ї@алися біля Чорнобаївки та Снігурівки, а біля Іванівки було захоплено чотири бойових лаптєвоза.

● рохи підзабута, але постійна рубрика «шо там у Бєлгороді». Вночі у столиці кіпішу і паніки були вибухи, по їхньому – хлопкі, у результаті чого схлопнулося як мінімум три лаптя, почалася пожежа і частково зруйновано 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю.

Соловйо@іще вже повідомило, що це був запланований удар Точкою У, а губернатор області на питання лаптів, як же їм тепер спати, відповів, що ніяк.

Ми їм так співчуваємо, аж перший раз із лютого шкода, що салюти запускати не можна.

Щоправда, на багатьох чекатиме розчарування, бо то стріляли не ми. Знайдено частини ЗРК «Панцир», а в нас такого на озброєнні нема.

● Біля Маріуполя підірвався на міні і продемонстрував негативну плавучість десантний катер «Акула». На корм бичку пішли три лаптя.

● Оборонні підприємства балалайні відмовляються ремонтувати лаптям пошкоджену техніку, бо дорогою з неї знімають і пропивають все, що можна було продати, а до них доїжджають лише обгорілі рештки. Ще й усередині насрано.

● Звершилося. Туреччина таки затримала перше своє судно із краденим українським зерном. Російське корито припливле з окупованого Бердянська. Тепер треба, щоби його заарештували і конфіскували на користь України і на це є великі шанси, бо наші нібито зібрали хороші докази.

● Дешеву російську підробку на Макдональдс «Вкусно – и точка» чомусь ніяк не хочуть перейменувати на «Жрите и пох#й», хоча вже давно треба. Тепер там стали продавати булки з пліснявою. Дивно, що не заявили, що це їхній варіант бургера дор-блю.

● Австралія передає нам ще 14 БТРів та 20 бронеавтомобілів Bushmaster, додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку на $100 млн

● Русні вчергове підісрали із назвою вулиці. У багатьох містах посольства балалайні стоять на вулиці Бандери, «Вільної України» тощо. У Гданську сквер у 200 метрах від посольства тепер імені Героїчного Маріуполя. І влаштували там тематичну виставку.

● Universal Pictures остаточно йде з росії, Disney, Warner Brothers і Sony давно пішли, так шо кіна більше не буде. Щоби підтримати галузь, треба виловлювати вулицями лаптів, прив’язувати і крутити їм фільми маргарити симоньян. Як в «Механічному апельсині»

● І ще одна постійна рубрика «горящая росія». У Москві горіла елітна висотка багатофункціонального житлового комплексу поблизу Москва-Сіті. Її, звісно, швидко загасили, бо це ж Москва а не якійсь нещасний говножуйск, де навіть рятувати нікого не поспішатимуть.

Загалом же, за підсумками Сталінгулага, на росії протягом неповного місяця згоріло чи ледь цілком не згоріло: музей Римского-Корсакова, готельний комплекс, мерія Красноярська, двір культури і труда в Єкатеринбурзі, храм у Пітері, музей Терешкової і БЦ у Москві. Плюс підпали військкоматів, військові частини, нафтобаза…

«Агонь, агонь, агонь, агонія…», як співала улюблена група Путіна «Любе»

Источник: https://t.me/valentynaeminova/324

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