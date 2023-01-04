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10 хороших новин 3 січня

10 хороших новин 3 січня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області і Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили вісім скупчень лаптів, два пункти управління, збили три орлана і одного алігатора.

● Бавовна сьогодні у Курську у районі залізничного вокзалу, а також у Ростові-на-Дону. Ще пишуть, що знову гупає у Сімферополі, але мої джерела поки не підтвердили. Криму і так не скучно, риють лінії оборони як навіжені, думають, що їхні халтурні канави якось вбережуть їх від лютої загибелі. Пакетами би краще запасалися.

● Русня, судячи з різних даних, поки що обісралась під Бахмутом. ̶Н̶а̶с̶т̶у̶п̶н̶и̶й̶ ̶п̶р̶е̶з̶и̶д̶е̶н̶т̶ ̶т̶о̶г̶о̶,̶ ̶щ̶о̶ ̶з̶а̶л̶и̶ш̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶в̶і̶д̶ ̶р̶о̶с̶і̶ї̶ ̶Пригожин каже – це тому, що непереможна українська армія організувала щонайменше «п'ятсот рубежів оборони» і х#й через них проб’єшся. Тактика запускати вперед зекозомбі, щоби розкривати наші вогневі позиції більше не спрацьовує, бо зомбі стали закінчуватися. ISW констатують зменшення інтенсивності атак. Є відео, як Пригожин поїхав по госпіталях вмовляти своїх трьохсотих повертатися на фронт без очей, із металевими руками і ногами. Здається, скоро у волонтерському бусику на Бахмут помчить величезний магніт.

● Кабмін спростив ввезення дронів цивільного та подвійного призначення на час воєнного стану, тепер їх можна буде ввозити після подання декларації, без гарантійних листів і нетарифного регулювання.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Сьогодні місто Новий Оскол на Бєлгородщині милується пожежею у «тимчасовій і незначній споруді», яку чомусь заблюрили на всіх відео. Горить, судячи з диму, добряче, місцева влада винуватить у всьому необережне поводження з вогнем.

Необережним поводженням з вогнем можна назвати і напад на Україну, так шо технічно все правильно (вибачте за цей триповерховий пафос, самій соромно)

● Мінцифри, спільно з канадською технологічною організацією eQualitie, передало провайдерам у регіони 172 батареї SBL і запевняє, що завдяки цьому тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла

● До АРМА передали майже ₴800 мільйонів заарештованих активів російського олігарха. Скоріш за все йдеться про Алішера Усманова, бо передали залізну руду, яка ледь не уплила ракетобудівним підприємствам впк рф. Отримані кошти, обіцяють в АРМА, підуть на потреби непереможної української армії.

● Виявляється, ми вже розбомбили Якутськ. Інакше нічим не поясниш, що у місті, де зараз морози до – 49, четвертий день після аварії на електропідстанції не перезапускають опалення. Квартири більш ніж тисячі лаптів зараз перетворюються на морозильні камери.

● Бойові українські айтішники за кілька місяців і недорого створили версію віртуальної системи управління у бою MacGyver. WSJ пише, що на створення чогось подібного у Пентагона пішли десятиліття і мільярди доларів. MacGyver це коли розвіддані та зброя поєднані у цифровій мережі, що дозволяє воювати значно розумніше за лаптів. Що ми, власне, і бачимо.

● Хоча давайте чесно, лапті такому і не будуть вчитися. Лапті хочуть помирати. Самки лаптів хочуть, щоби вони помирали. Он, вийшли на мітинги після нашого салюта у Макіїївці, обурюються, що чиїсь чоловіки досі живі, вимагають повної мобілізації і закрити кордони. У Самарі генеральша у, мабуть, краденій в Україні шубі, з відвислою від задубілого на морозі силікону губою закликає до помсти. Я вже починаю підозрювати що вони спеціально нам запхали тих чмобіків у ПТУ, щоби наші їх ух#ярили і можна було всцикатися від священного гніву аж до Водохрещі.

По всій ерефії шушеру позганяли з флагами, стоять, шелестять: не забудєм, не простім, можим павтаріть... Правда вже якось невпевнено.

Можиті, канєшно можиті. У нас ще так багато закинутих ПТУ на тимчасово окупованій тетриторії.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/758

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