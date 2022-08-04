10 хороших новин 3 серпня

● Непереможна українська армія відбила штурми на Бахмутському напрямку, дала лаптям пи$ди і відкинула назад. На Авдіївському напрямку, на Донецьк-Піски, уйобки також пробували пролізти, але перетворилися на корм для собак. Спроби просунутися у напрямках Мар’їнки та Білогірки також здулися

На Херсонщині показували фейерверк на двох складах БК, двох базах і одній нафтобазі лаптів, повідомляє Братчук. Там же арта підбила танк, взяли двох полонених. На Донеччині славетні морпіхи поламали лаптям 2 БМП-2, танк і взяли трьох полонених.

● На Підмосков’я сьогодні спустився благодатний вогонь – згоріли склади Ozon – великого російського інтернет-магазину, що торгував 80 мільйонами всякої всячини. Площа пожежі перевалила за 50 тис кв м, дах обвалився, місцева влада каже, що склад уже не врятувати. Персонал ніби евакуювали, але все як завжди з пох#їзмом, тому вже відомо про мінімум одного загиблого, 13 постраждалих і 11 зниклих безвісти.

Збитки оцінюються - понад 10 мільярдів рублів.

● В Україну доставили першу партію БПЛА, закуплених за програмою «Армія дронів». 30 коптерів вже вирушають на передову, так шо у наших козаченьків появиться багато занімательних картинок з тилу лаптів.

● Huawei, слідом за всіма офлайн-магазинами закрила на росії і інтернет-магазин. Дефіцит – це тепер постійні російські реалії, як при їхньому обожнюваному совку. До речі, про совок – русню порадують і ще однією ностальгічною пофігенью, мережею магазинів по типу «Берізки». Це коли у магазі є все: імортне, дефіцитне (парфуми, смартфони, алкоголь, прикраси, годинники тощо), але скупитися можуть тільки дипломати і члени їхніх родин.

● Фіни займаються махровою русофобією і не дають росіянушкам тягати через кордон предмети розкошів і всяку санкціонку. Днями я писала, що хитрі і нахабні лапті повадилася у ворожу капіталістичну Фінляндію за дешевими і дефіцитними товарами. А заодно купували і товари подвійного призначення. Ну от фіни про це швидко зметикували і стали трусити русню на пунктах пропуска. За тиждень натрусили сотню випадків контрабанди санкційних товарів, у тому числі придатних для використання у військових цілях, наприклад дрони і прилади для судноплавства.

● Наша постійна рубрика «командырявые абизяны». Ой, сьогодні прям топчик – близнючка Марії Захарової! На Донбасі завалили знану упиріху, колишню командирку артилеристів абізянії, Ольгу Качуру, вона ж Корса (ви теж спочатку прочитали Криса?). Вісім років тому, до окупації, ця шушера служила в українській міліції.

Прям хочеться, щоби Корса ожила в гробу і помирала довго і страшно, як сотні українців, заживо похованих у своїх будинках, по яким прилітало її «Градами»

● Швейцарія запровадила ембарго на російське золото та заморозила активи «Сбербанку», йому також заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги

● Канада надасть Україні $40 млн на зерносховища, щоби нам було де зберігати збіжжя, бо через йо@аних лаптів воно відправляється до покупців не так швидко, як хотілося б. Цей проєкт доповнює $17 млн від Японії

● Естонія запропонує ЄС взагалі заборонити видачу туристичних віз русні, щоби ці @ляді страждали, а не гуляли луврами-колізеями і насолоджувалися життям, поки їхні сородичі вбивають українців. Прекрасна ідея, браво. Коли ми знову зможемо їздити у відпустки, хотілося б, щоби лаптями у Європі вже не смерділо.

Естонія, до речі, турвізи русні вже не видає.

● А десята новина буде у форматі відео. Така от новація, тим більше, що це все одно треба бачити.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/366

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