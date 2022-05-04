10 хороших новин 3 травня

● Рада нарешті заборонила діяльність проросійських партій. От ви ржете, що за це із покерфейсами проголосувало 17 членів вже колишньої ОПЗЖ, а насправді не смішно, бо 12 з них вже у новій «Платформі за життя і мир». І заї@ешся голови цій гідрі рубати. Має бути персональна люстрація, щоби отакі говна взагалі більше не мали шляху ні у владу, ні у політику.

Але новина загалом хороша. Тільки треба дожимать.

● Рубрика «горящая росія». У Підмосков'ї згорів великий склад паперу, площа пожежі - майже 34 тис. кв. метрів. Нагадаю що папір на росії тепер – дорога і дефіцитна штука, чистий аркуш коштує дорожче за російський рубль.

У Тверській області згоріло 38 вантажівок на парковці. У Митіщах горів багатоквартирний будинок. У Бєлгороді вночі знову було дві бавовни.

● Цимбалюк пише, що непереможна українська армія задвохсотила усіх лаптів на Зміїному. Особливо мені гріє душу звістка про те, що це були лапті з Криму. Чим їх більше повернеться у цинках на землю обєтоватную, тим легше нам буде деокуповувати ці території.

● Лавров зі своїм «Зеленський як Гітлер, а Гітлер був єврей» доп#здівся до того, що Ізраїль, який взагалі не збирався втягуватися в отетовотвсьо, готується збільшити допомогу Україні.

Ця допомога, правда, не включатиме новітнього озброєння, атакувальних систем і ПВО, так шо Лавруша давай, поднажмі, що ти ще знаєш про Адольфа Елоїзовича

● Соловйобіще у Маріуполі! Пише, що завтра вранці повідомить мету візиту. Уті які ми оптимісти, треба ще дожити до ранку. Бо того і гляди свої уї@уть, або спеціально, або ще з якоїсь причини. Обідно же, що до українців приїжджає Анджеліна Джолі, а до окупантів тільки оце зомбі пучеглазоє, Пєтросян і Чічєріна

● Розвідка повідомляє, що в Україні задвохсотилися близько півсотні новоспечених випускників лаптєучилища ГРУ. Іліта російських військ, так сказать. Мабуть їх додому відправляли у покращених пакетах для сміття – із зав’язочками.

● Тим часом українські військові собаки отримали зручні американські бронежилети. Так лапті, це дуже обідно – у наших тварин і документи в усьому світі визнаються, на відміну від ваших «паспортів Л-ДНР», і м’ясо вони двічі на день їдять, і бронікі у них є. А у вас нема – ні м’яса, ні броніків. Бо ви самі – м’ясо.

● Росію викинули з «Євробачення» - не зможуть ні виступати, ні голосувати, бо нікого у світі більше не цікавить ні російська думка, ні матрьошка-воплі-балалайка. Уявляю, як радіють в оргкомітеті, бо ви вже за ці роки заї@али усіх своїми маніпуляціями про те, що ваші артисти програли, бо вони з росії, а не тому що вони – бездарне пафосне гівно.

● Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні. Це значить, що ми скоріше зможемо повернутися у наші міста. Ходити у ліс по гриби. А на наших полях знову зростатимуть соняшники і пшениця.

● Ну і наші дорогі друзі – Велика Британія, приготували для нас чергові ніштячки. Цього разу - обладнання для радіоелектронної боротьби, контрбатарейна радарна система, прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Имсточник: https://t.me/Sharpreview/13583

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