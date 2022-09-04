10 хороших новин 3 вересня

● Непереможна українська армія на Донецькому та Південнобузькому напрямках п’ятьма ударами авіації поламала лаптям техніку, засоби РЕБ, ППО, і, власне, багато самих лаптів. Хоча, судячи з якості мобілізованих, вони вже у і війська надходять порядком поламані.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу». За даними британської розвідки, непереможна українська армія на півдні наступає на трьох напрямках.

ОК «Південь» повідомляє, що протягом доби наші козаченьки взяли у полон трьох лаптів, перетворили на майбутню Ладу 106, і поламали їм більше 60 одиниць техніки, у тому числі 14 танків. Захоплено два танчика, бетер і багато зброї з боєкомплектом

● Арта знову трошки жбонькнула по позиціях лаптів у Новій Каховці. Братчук повідомляє про салюти на трьох складах боєприпасів і двох пунктах боєпостачання у Херсонському і Бериславському районах.

● Виріс український експорт - на 25% і склав 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали $3,36 млрд, що на $411 млн більше, ніж у липні. Це пов’язано передусім з частковим розблокуванням портів Одеси

● Севастополь, який більше тижня сумував без бавовни, сьогодні порадували цілим оберемком, після чого над місцем вибухів здійнялася чорна курява.

Так добре там. Прям по домашньому

Бавовна і на аеродромі Мелітополя, яким лапті все мріють якось скористатися.

● росія, країна з найпоїздатішими поїздами, якщо вірити гумористу епохи раннього путіна, скоро матиме великі проблеми із залізничним сполученням. Бо ржд отримала рознарядку відправити 10 тисяч "добровольців" на війну. І це будуть явно не провідниці. А от ремонтувати поїзди доведеться якраз їм.

І крікнула вона поламаному потягу «єхай, а то я січас поліцію визову!», і поєхав потяг. Патаму что всє в росії бояться поліції і еще патаму шта для рускага патріота нєт нічего нєвазможного при такой доступності галюциногєнних грібов

● В Іжевську дехто Мамєдов спочатку підпалив коктейлями молотова відділок поліції, а коли його почали в’язати копи, він ще й двох порізав. Оце вже краще, ніж просто підпалювати військкомати і тікати, оце вже прогрес.

● Магучіх вкотре довела, що вона із самих стрибучих і перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Цим результатом Магучіх встановила новий національний рекорд та найкращий результат у своїй кар'єрі на відкритому повітрі. Також ця висота найкраща у поточному сезоні та повторення найкращого результату в історії Діамантової ліги

● На Донбасі уронілі черговий ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Сподіваюся, що пілот вижив і вже дуже сильно про це жалкуватиме, поки його не виставлять на обмін

● Після окупації Херсона Сальдо віддав лаптям свій готель зі спа, рестораном і розважальним комплексом - «Затерянный мир». Лапті з абізянами влаштували собі там базу відпочинку, де можна було забути всі тяготи і лішенія служби на чужбінє, але сьогодні це свято життя закінчилося – прицільними ударами ЗСУ комплекс перетворено на щось, максимально схоже на звичайну хату у російській дєрєвні (тільки з харошими росіянами всередині)

Турпакет - із «Затерянного міра» - в «іной мір». Олінклюзів

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/438

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