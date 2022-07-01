10 хороших новин 30 червня

● Русня з’ї@алася зі Зміїного. Тікали, звісно, на серйозних щах, заявивши, що це крок доброї волі. Дуже символічна заява. Росія показує добру волю тільки коли вигрібає таких піzдюлін, що не може підняти голову. Непереможна українська армія утюжила здичавілих острівних лаптів, вибивши їм всю техніку і підбивши катер забезпеченння. Після удару з «Богдани» вони усвідомили, що мають тільки два шляхи – втекти або здохнути, і проявили неочікуваний для лаптів раціональний підхід.

● Також непереможна українська армія придушила придушила атаку лаптів на Харківському і Слов’янському напрямку. На Лисичанському усі спроби лаптів просунутися у напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС були утоплені в крові.

Одещину, після дерусифікації Зміїного, можна вважати повністю звільненою

● Байден повідомив, що США днями оголосять про додаткові $800 млн допомоги Україні. Загалом протягом червня у бюджет надійшло 87,5 млрд грн допомоги від наших союзників, пише Железняк. Це втричі більше ніж місяць тому. Скоріш за все у червні зовнішня допомога перевищить податкові надходження. І це добре, бо нам допомагають, і нормально, бо ми тут воюємо з величезною агресивною х#йнею взагалі то.

● Русні тим часом стає все складніше робити ракети в умовах скорочення на 90% експорту напівпровідників. Подивимося, що вони вироблятимуть, коли санкціонка зовсім закінчиться. Гівном же кидатися не можна, на нього тепер право власності (см попередній випуск).

● Converse йде з російського ринку. Не будуть більше взувати лаптів у кеди.І якщо це здебільшого про світоглядне, то вихід Luxoft залишає за собою 4 тисячі безробітних.

Хоча айтішники собі роботу-то знайдуть. Тільки вже за межами балалайні.

● Бельгія розписалася у своїй кошмарній, нетолерантній русофобії – перестала видавати туристичні та інші короткострокові візи лаптям. І навіть причин не називають. Брезгують, буржуї, руським ванькой.

Поступово складається совок навпаки. Раніше з нього нікого у розвинуті країни не випускали, а тепер розвинуті країни роблять усе, щоби лапті до них не їхали.

Кругом одні врагі. І Лукашенко

● Львів заборонив у себе Московський патріархат. Тепер російським попам заборонено діяти і у місті, і по області. Формально, але все одно краще ніж нічого.

Пальма першості поки зберігається за Франківськом, де всі парафії УПЦ МП перейшли до ПЦУ

● Байден анонсував новий пакет військової допомоги від 50 країн. Туди увійдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем, 140 000 протитанкових систем, боєприпаси, додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.

Так шо чекаємо на наступні кроки доброї волі від балалайні і пошвидше. Бо складно кудись крокувати, коли ніжок вже нема

● IT-армія України заявила про успішний злам найбільшого російського майданчика для державних і корпоративних закупівель «Роселторг». Дані користувачів обіцяють оприлюднити на форумах.

● Падіння реальних доходів русні досягло максимуму за останні сім років. Навіть там, де зарплату не зрізали, що зараз відбувається чи не всюди, а навіть намагалися підвищити, надбавки не встигали за цінами. А після того, як влада вирішила штучно занижувати курс долара, на балайню очікує дефляція, наслідком чого може стати велика депресія.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/321

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