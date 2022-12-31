10 хороших новин 30 грудня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили лаптям 11 скупчень, 5 складів боєприпасів, рлс-ку і уронілі орлан

● На болотах обвалився рубль. Бо санкції. Доходи від експорту нафти у некраїни-бензоколонки тільки у листопаді впали на $700 млн. Вчора рубль досяг свого восьмимісячного мінімуму, впавши на 18% з початку грудня

● І от прям як назло русні, на радість людям у Кронштадті загорівся нафтовий танкер «Арктика».

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Сьогодні на огоньок завітав Ростов, там полихало у будівлі біля вокзалу

● На росії чергова загадкова смерть топменеджера, пов’язаного з оборонкою. Генеральний конструктор нових ракет-носіїв «Ангара» Володимир Нестеров відкинув лапті з невідомої причини. Нагадаю що раніше так же загадково врізав дуба Олександр Бузаков, на підприємстві якого створювали підводні човни-носії «Калібрів».

Ніхто там українського безпілотника поряд не бачив?

● В Україну прибули нові старлінки, їх передадуть медикам, енергетикам і на пункти незламності.

● Манкурту із Херсона Сергію Полуніну, який набив собі путіна на грудях, скасували концерти в Італії. Полунін – танцюрист. Міланський театр «Арчімбольді» відмовився від співпраці з ним через розгнівані листи від активістів, мовляв, якого милого ви надаєте майданчик рашисту, що активно підтримує війну. Так шо, Серьожа, батман тандю жете, і тим же аллюром нах#й, за кораблем. Концертів у Європі не буде.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Луганщині». Непереможна українська армія, у результаті вогневого нальоту, звільнила селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району. Недобиту частину лаптів угнали у полон, ̶а̶ ̶п̶о̶т̶і̶м̶ ̶у̶ ̶р̶а̶б̶с̶т̶в̶о̶

● The Guardian підрахували, що найбагатші російські олігархи втратили цього року через путіна близько $95 млрд. По $330 млн на день з початку війни. Бо санкції, бо заморозили активи, бо забирають яхти. Вже ясно, що путіна вони через це не придушать, але хоч якась користь, бо може хоч наступного президента поставлять при владі не такого ї@анутого.

● Ну і прекрасні новини з Бердянська. Тамтешні злобні партизани настільки застращали військових лаптів, що їм вже дозволили ходити у цивільному, «щоби не привертали до себе уваги». Бо виходить лапоть за пачкой ролтона, щоби у краденому біде зварить собі супчика, і прямо відчуває, як у слід йому дивляться пильні очі, як під бік йому встромляється холодний гострий ніж, як машина, у яку він сідає, вибухає, а його роздирає на шмаття...

Зараз вони вже бояться ходити по окупованій території. Дуже бояться. Але вони ще не усвідомлюють, що прийде час, коли вони боятимуться ходити і по своїй. І навіть у вуличному толчку триматимуться двома руками за двері.

Українці загалом – не злопам’ятна нація. Але трошки мстительна

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/746

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