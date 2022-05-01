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10 хороших новин 30 квітня

10 хороших новин 30 квітня

● Анджеліну зняли в Нацгвардію і тільки сьогодні у Львові, під час короткої передишки, вона встигла засвітитися перед камерами. Головна інтрига тепер в тому, хто перший встиг взяти телефончик – Садовий чи Козицький. Але я ставлю на хлопців з ТРО

● Постійна рубрика «горящая россія». Сьогодні палає у селі Віслоє на Бєлгородшині, але набагато яскравіше на острові Сахалін, де на мангал перетворилася місцева ГРЕС-2. Судячи з динамики, їй вже пі#да.

А на Сахаліні холодно, завжди холодно, і все на електриці

● У непереможної української армії сьогодні урожайний день. Набили лаптям 8 танків, артилерійську систему, 24 бронемашини і одну спеціальну, 5 автомобілів, в т.ч. два паливозаправники, уронілі два літаки, чотири безпілотники і звільнили село Кутузівка Харківської області.

Коротше, розійшлися козаченьки. Весна…

● Виявляється, команда лаптів з кіберспорту досі брала участь в міжнародних змаганнях. Але сьогодні корисний ідіот намалював на карті літеру Z, після чого усе їхнє стадо відправили нах#й з доти і зарахували їм технічну поразку.

● Нарешті ми зібралися вийти з міждержавної угоди, відповідно до якої зобов’язувалися доглядати понатикані на нашій території радянські військові пам’ятники. Бо ця угода "не відповідає нашим національним інтересам"

Сподіваюся, наступним кроком їх повикорчовують і зіставлять десь у музеї просто небо, як це зробили у Польщі.

Можна ще лаптям продавати. Надрочують же на дідивоєвалі, то нехай забирають собі.

● У Черкасах з пам’ятного знаку Богдану Хмельницькому видалили напис: «На цьому місці стояв замок, з якого Хмельницький 8 червня 1648 року направив до Москви листа з проханням про возз'єднання України з Росією». Випалили.

Дуже символічно

● Під Брянськом раптово вибухнула нафтобаза. Губернатор заявив, що перед цим у небі бачили літак ЗСУ.

Жителі міста продовжують маніакально скуповувати туалетний папір і консерви. І бомбосховища ще свої перевірте, лапті, бо вам в них жити

● На Запоріжжі російська солдатня заявила командирам, що вони ї@али іти у наступ на цих скажених бандеров. Мовляв, коли підписували контракт, їм обіцяли, що місцеві кидатимуть під гусениці танків квіти, а не коктейлі молотова. (Ще й нутеллу іноді почали труїти, жереш, а страшно до усрачки). Незадоволених увезли у невідомому напрямку.

● Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, а Україна загалом – вже більше половини із запланованих 90 американських далекобійних гаубиць. Ці штуки дуже помічні нашим котикам у боях на Донбасі

● Швеція перейменує частину парку, де стоїть посольство Росії на «Місце вільної України». Щиро вітаю цей акт вопіющєй русофобої. До речі, ту російську лярву, яка накинулася на українку у Швеції посеред вулиці, вже звільнили з роботи.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/226

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