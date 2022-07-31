● Непереможна українська армія відбила штурми на Слов’янському і Бахмутському напрямках. У напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка ї@аньки також не мали успіху і зрештою відповзли.

ОК Південь повідомляє про сім ударів по лаптях, фейерверки були на Херсонщині і Миколаївщині

● Уряд, незважаючи на війну, обіцяє почати опалювальний сезон вчасно, традиційно після 15 жовтня, і не піднімати тарифи. Також Чернишов повідомив, що нормативні показники температури не переглядатимуть, а це значить, що у нас у домівках, можливо, буде таки тепло, не менше +18.

Під час війни. Офігєнно.

● Правоохоронці Лівану затримали сирійське судно «Лаодікея» з краденим українським зерном - завантаженим у Феодосії ячменем, вивезеним з окупованих територій. Але якщо ці судна просто топитимуть, разом з екіпажем, я теж буду тільки за. Торгуєте краденим – опиняєтеся поза законом.

● Непереможна українська армія влаштувала у Новій Каховці лаптєцид і понищила їхні склади з боєприпасами і паливом. Нехай тепер місцевих абізян у вози запрягають.

● Обидва Антонівські мости, що сполучають Херсон із лівобережжям Дніпра, тепер не можна використовувати для переправки техніки. Сполучення з Кримом закінчилося.

А на Луганщині партизани пошкодили залізницю - спалили розподільчу коробку керування железкой. Від цієї коробки залежить живлення залізниці.

● Русня повідомляє, що хтось обстріляв лаптів на Брянщині. Нібито постраждали електрична підстанція та кілька домогосподарств. Про дохлих лаптів на жаль інфи нема.

Скоріш за все, це не наші, бо снаряди для Хаймарсів коштують дорожче за ці російські халупи, у яких навіть наші свині погидували би жити через антисанітарію

● А от в Енергодарі відбулося справжнє світлове шоу у готелі лаптів. Здетонували боєприпаси і тріп цієї алкашні ще ніколи не був настільки яскравим, бо після того, як було знищено мінімум три одиниці військової техніки, вогонь перекинувся на їхнє тимчасове засрате житло.

● Українка вперше в історії працюватиме головним арбітром у фіналі Чемпіонату Європи з футболу - Катерину Монзуль призначили головною суддею фінального матчу жіночого чемпіонату Європи 2022 року

● США ввели нові санкції проти двох громадян та чотирьох організацій балалайні за підтримку шкідливої діяльності кремля за кордоном, зокрема проти України, та втручання у виборчі процеси.

До санкційних списків США були внесені: Антиглобалістський рух росії, Центр підтримки і розвитку громадської ініціативи Креативна дипломатія, ТОВ Іонов трансконтинентал та інформаційне агентство Стоп-імперіалізм, а також їхні керівники - Бурлінова та Іонов.

● Білий дім анонсував новий оборонний пакет. Нехай там будуть далекобіні ракети, проти яких безсилі лаптєногі ППО. Курортний сезон у Криму явно потребує покращання

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/362

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