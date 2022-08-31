10 хороших новин 30 серпня

● Непереможна українська армія перемолола на фарш наступ у районі Шнурків і втопила у крові безобідні озброєні спроби покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки. Це на Донбасі.

На півдні крилаті козаченьки їбанули по скупченню лаптів у районі Киселівки і Костирки та відбомбилися по Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському мостах. Контрольний в міст, так би мовити.

● Український контрнаступ на Херсонщині настільки провалюється, що Стрємоусов розповідає про це вже з Воронежу. На палаючем пердаке мабуть випадково долетів. Балицький, до речі, теж з’ї@ався, тільки в Крим.

Загалом на Херсонщині зараз відбувається такий пи$дорез, що не встигаєш відстежувати нові прильоти. За ніч настріляли 159 лаптів і 60 одиниць техніки – танки, гаубиці, радіоелектронка, лаптєвози тощо. Арта працює по базах і складах зброї, лапті ох#ївають, кожен зайнятий своїм ділом.

● У Маріуполі партизани хитрістю підірвали абізянський патруль. Повідомили їм, що за такою-то адресою переховуються азовці, ті помчалися у вказане місце і благополучно наїхали… на свої ж @лядь міни. Як результат – один лада-200, а другий назавжди залишить на Донбасі частинку себе. Поїде додому без ноги.

● Кабмін нарешті предав Гундяя анафемі. На свій мирський лад – за допомогою санкцій. Штука чисто символічна, але і релігія багато у чому – символізм. Чекаємо на хоча б чисто символічну, ну хоч для початку, заборону УПЦ МП на рівні держави, із судовою забороною користуватися назвою «Українська православна церква»

● У Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти. «Вкусно і точка» @лять

● Крисіяни тепер стабільно сруть цеглою як не від бавовни, так від наших хакерів. Ті взяли і зламали їм «Радіо Крим», увімкнувши Гімн України. І це вже другий тиждень такі акції, то по радіо, то по телебаченню.

● Фінни забирають у русні бабло на кордоні. Справа у тому, що приватні особи не можуть привезти із собою до росії жодних банкнот євро у зв’язку з санкціями.

Винятки, стосуються тих, хто прямує до рф і везе 60 євро для власного вжитку. Але виняток не поширюється на русню приватних осіб, які повертаються із Фінляндії назад до Росії.

● Нідерланди підтримали ідею не пускати руссо турісто до Європейського союзу. Нідерланди, до речі, з квітня лаптям ці візи не дають.

Ще й Німеччина пропонує країнам Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією і хоче бути посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повного візового бана.

● Пам’таєте 9 серпня біля Новофедорівки у Криму був салют на аеродромі, такий, що літало і вибухало по околицях. Так от крисіянам, чиї садові будинки, гаражі і кімнати гуртожитків поламало і посікло, крисіянська влада відмовилася виплачувати компенсації. Зібралося їх таких аж 42. Тепер цей цвіт детонації унило мітингує на камеру, благаючи путіна допомогти. (Да, я в курсі, що у Криму багато українських патріотів. Вони би не стали так принижуватися)

Зате українська влада являє одночасно приклад і батьківської турботи і жирнючого тролінгу – Подоляк оголосив про евакуаційні маршрути з Криму для жителів на період активної деокупації півострова. На півострові з цієї теми тепер так полихає, що як би знову не сталася детонація

● Я говорила, що я в захваті від української армії? Я в захваті від української армії! Вони навчилися робити дерев’яні блять хаймарси, щоби лапті по ним відстрілювалися і втрачали дорогі боєприпаси.

Сука, і знають же тепер, що трапляються дерев’яні, але все одно відрізнити не можуть і далі стрілятимуть

«За кілька тижнів приманки вполювали щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр». Це змусило Україну розширити виробництво копій для ширшого використання. - розповідає джерело TWP. - Знищення українських копій ракетних систем може пояснити хвалькувату оцінку росією бойових збитків західної артилерії. Вони стверджували, що вразили більше Himars, ніж ми навіть відправили»

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/429

Новости портала «Весь Харьков»