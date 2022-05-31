● Непереможна українська армія продовжує контрнаступ на Півдні і просунулася вже на 8-10 кілометрів, вибивши лаптів з низки населених пунктів. Херсонщина із нетерпінням чекає на своїх визволителів

● У Мелітополі, у ТЦ, де живе гауляйтер Балицький, сьогодні об’явилася бавовна, у наслідок якої трошки потрьохсотило племінницю Балицького і, можливо, інших родичів. Дуже цікаво, це самі лапті вирішили помножити на нуль свого чергового нуля, чи партизанам Мелітополя захотілось празника

● Країна-бензоколонка через санкції, за прогнозами, знизить видобуток нафти майже на третину. Отак нарощувала-нарощувала, розвідувала нові зародки, а тепер все поїхало по ковінці. А нафта ж дуже важлива складова балайного бюджету.

Звісно, це поки не означає, що русня буде менше воювати. Спочатку вона буде менше їсти

● Злидні на росії вже поширюються настільки, що у місцевих супермаркетах ховають у захисні бокси дешеві дезодоранти, вершкове масло і тушняк.

Тушняк, Карл – у нас цим вже кілька років як котів на фронті годують. І то тільки якщо котик у гарному настрої

● Непереможна українська армія вкотре довела, що елітні псковські десантники горять не менш яскраво, ніж неелітна бурятська піхота. От що дійсно поєднує всі народи великої і непереможної росії!

Черговий псковський взвод, а це близько двадцяти голів, трішки покоптив українське небо і тепер поїде на батьківщину у елітних блакитних пакетах із зав’язками – прямо у тон беретіка

● Українська ІТ-армія теж не відстає і на тижні дала тягла лаптям, атакувавши більш ніж 800 їхніх онлайн-ресурсів. Це, до речі, рекорд. Через наші кібератаки у русні не працював банкінг, RuStore, глючило сайти місцевих ЗМІ, а біржам довелося відключати доступ за кордоном. Але головне – не бралися мікрокредити. Сотням лаптів не вдалося знайти бабла на опохмєл. Бути тверезим на росії... Ви уявляєте масштаби цього нелюдського садизму?

● А от і наша вже трохи підзабута Чорнобаївка святкує сьогодні символічні 22:0. Кажуть, святковий салют зі складу боєприпасів лаптів тривав більше години

● Уряд віджав 26 облгазів у Фірташа і передав їх Нафтогазу. Міненерго та НКРЕКП суворо доручено «вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій».

● Неперможна українська армія уроніла лаптям унікальний вертоліт для VIP-перевезень Мі-35МС, у балалайні таких було всього 120 штук. Пофігень за $36 мільйонів призначена для перевезення тушок вищого командування, тому дуже цікаво, з якою же він летів начинкою.

● І до речі про начинку – СБУ, яка постійно слухає лаптів (я чесно не уявляю, як вони досі від цього не ї@анулися), повідомляє, що солдатня вже бунтує проти генералів, каже їм, щоби самі пи$дували на фронт і усіляко морозиться від виконання священного долгу. Командування приїжджає на місця приборкувати бунт, а у результаті не знає, що йому робить. Поки це поодинокі випадки, але хороший приклад, як ми знаємо, дуже заразний

Источник: https://t.me/valentynaeminova/272

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