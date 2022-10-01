10 хороших новин 30 вересня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське. Від крилатих козаченьків і богів війни прилетіло у 16 місць скупчення біосміття, 6 зрк, 6 командних пунктів і два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.

● Наша постійна рубрика «новини з ліманського котла». Непереможна українська армія прорвала оборону лаптів і звільнила Ямпіль. ISW повідомляє, що ЗСУ скоріш за все вже завершили оточення русні у районі Лимана, бо прорвали оборону у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, що залишалася останнім шляхом для відступ

● На Луганщині, у Новоайдарському районі, наші козаченьки гарно жбонькнули чимось потужним по казармі лаптів. У результаті не менше півсотні жмурів, поламано 17 одиниць техніки.

● Одекебе все більше і більше збрикує. По-перше, на вихід зібралася Вірменія. По друге, Узбекистан заявив, що не видаватиме країні-200 втікачів від мобілізації

Нам якби взагалі win-win: видаватимуть – ну ок, нехай протестують, гинуть у першому ж бою або здаються у полон; не видавтимуть – це послаблення позицій Путіна, якого скоро не боятимуться ніде окромя Кремля.

● У русні, виявляється, є почуття гумору. В республіці Тива за мобілізованого солдата його родичам видають барана. Фате ржать, ви дивіться, яка символіка: баран, на відміну від нього, живий (звісно, якщо ніхто у нього не стрілятиме), на ньому вже зараз можна буде їздити, (а ту ладу ще хрін отримаєш), раптом що, його можна з’їсти. Як зараз кусають лікті ті, в кого одні доньки. А могли би вже шашлик

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». А на Херсонщині українська армія усіляко показує, що ї@ала вона в пігідій усі їхні ереферендуми і просувається вперед. А підтягнути резерви лапті не можуть, бо наші козаченьки прострілюють усі мости.

● Норвегія готова у короткі терміни закрити кордон для русні. Спільний сухопутний кордон у лаптів з норвегами пролягає північніше Полярного кола, і Норвегія підніме гелікоптер із датчиками, щоби до них не шастали усілякі відморожені. Прямо Вінтерфел зі здичавілими. Тільки здичавілі були більші схожі на людей

● Канада запровадила нові санкції проти 43 лаптєолігархів, фінансової іліти та їхніх родичів. Також під санкції потрапили так званий «керівний орган Херсона» і 35 абізян з територій, котрі граїна-гопнік намагається прилаштувати до своєї зогнилої коробки від холодильника, яку вона називає федерацією.

● Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги

● Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО і заявляє, що не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом є путін.

Я @лять не знаю, які шанси, сказав Столтенберг. З одного боку, якщо ми член НАТО, русня по нам ядеркою може не йо@не. А може навпаки скоріше йо@не, справа невдячна гадати, куди ї@анату сеча вдарить. У нас є шанс на всьому цьому проскочити в Альянс і вже бути під ще якимось захистом, бо х#юшки наступний президент того, що залишиться від росії буде адекватнішим за попередника. Значить це шанс вберегти Європу від нових воєн.

Так шо це хороша новина.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/507

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