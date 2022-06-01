10 хороших новин 31 травня

● Отже, санкції-х#янкції. Дочекалися ми нарешті шостого пакета, зазирнули у нього і тепер наші очікування трошки найо@ані. Ембарго ввели тільки на 2/3 імпорту нафти, купувати хати у Європі русні так і не заборонили. Відключення «Сбербанку» від SWIFT то прикольно, але я про це останні 8 років чую, і це було би тоді руйнівним ударом, коли вони ще не встигли підготуватися

Добре звісно, що хоч щось ввели, бензоколонка втрачатиме навіть від такого ембарго $10 млрд за рік. Але треба вже дожимать

● Верховна Рада підтримала санкції проти Гундяєва та інших офіцерів РПЦ (теж і 8 років не пройшло), а Порошенко каже, що проти цього сатаніста введе санкції і ЄС. Нехай сидить у себе на болотах, не потрібні йому більше закордонні палаци і нові дорогі годинники

● Гауляйтерка Мелітополя, самозванка Данильченко, після вчорашньої бавовни різко передумала вдавати з себе мера і просить про відставку.

Боїться, каже, тепер за своє життя. ЗМІ пишуть, що окупантське начальство натомість запропонувало їй здатися СБУ, раз вона такая слабонєрвная.

● У Києві послали нах#й Марію Овсяннікову, яка зібралася проводити пресконференцію на тему «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда». Це, нагадаю, лахудра з «Першого каналу», яка скакала з антивоєнним плакатиком, а тепер вдає з себе хорошу росіянку.

Звісно ж, після публікації анонсу піднявся скандал і «Інтерфакс-Україна» різко все скасували. Дуже тішуся з того, які ми всі стали пильні та організовані.

● Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відкриває офіс у Києві, щоби розслідувати воєнні злочини лаптів і підготувати справи до суду. Так поступово до головлаптя дійде, і плекаю надію, що його ще оголосять у міжнародний розшук.

● Русня перестала брати кредити. Але не тому, що їм тепер на все вистачає, а тому що зросли процентні ставки, особливо у прикордонних областях. Кредитів стали брати менше, у середньому, на 53%. А іпотеку рідше у 3, 4 рази, бо раптом купиш квартиру, а тут бавовна. Одна надія – відправити в Україну когось з родичів і сподіватися, що він там швиденько зажмуриться, а добрий дядя Путін за це дасть грошей на стіралку і кімнату у комуналці.

● Зрада скасовується – США таки дають нам високоточні ракети більшої дальності. Але не настільки більшої, щоби ми ними в’ї@али по Кремлю. Ми, звісно, вже обідились, тому що може і не збиралися по ним стріляти, то просто щоби у хозяйстві було. Проте поставилися із розумінням до бажання штатів поки не перевіряти, працює у головлаптя ядерна кнопка, чи її вже давно заклинило, як і його самого.

● Мер майбутньої Московської республіки заявив, що бачить «падіння реальних прибутків громадян», а тому навіть звільнив їх від виписаних раніше ковідних штрафів. Каже, що ця «небезпека минула, і перед містом стоять інші виклики та проблеми».

Враховуючи, що Москва у русні – місто найбагатше, з колосальним відривом від періферії, можна уявити масштаб пи$деця, що накриває росію, якщо вони вже заговорили про падіння доходів у столиці.

● Санкції тим часом паралізували 86% російських компаній і майже 12% з них вже зупинили бізнес, йдеться у дослідженні Інституту економіки зростання імені Столипіна. 4% опитуваних зазначили, що взагалі більше не бачать майбутнього.

Ну, в принципі, все правильно, лаптів у майбутньому просто нема.

● «Слуги» хочуть заборонити публічне виконання російських пісень, а також їхнє використання на радіо і телебаченні. Залишать тільки співаків зі списку музичних виконавців, які засуджують агресію.

Бл@ть, я собі вже уявляю цю комедію. Підійшов чувак до вуличного музиканта, прорідив йому у табло за те, що щось там російською волає, а той йому крізь кров і шмарклі кричить: єто било можна, єто Машина врємєні...

Источник: https://t.me/valentynaeminova/274

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