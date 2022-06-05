10 хороших новин 4 червня

● Непереможна українська армія продовжує контратаку на Луганщині і дає тягла лаптям у Сєвєродонецьку. За даними мера міста, воно не окуповано, нашим військам вдалося перегрупуватися і вони працюють над тим, щоби взяти його під повний контроль. Лапоть Гіркін при цьому заявляє, що його солапотнікі відступають з Сєвєродонецька, а участь у боях на боці ЗСУ беруть бійці Міжнародного легіону

Нацгвардія підбила танк і захопила у полон двох лаптів. 24 омбр захопила ворожу бмдшку, яка після ремонту воюватиме на нашому боці. Начинка бмдшки вже ніколи і ніде не воюватиме. До речі, саме ці мразі вчиняли звірства на Київщині. Сподіваюся, перед смертю їм було дуже боляче.

● Не відстають і козаченьки на інших напрямках. На Запоріжжі, у Пологах (пам’ятаєте, дебіли якось шукали на мапі «Роды») сталася бавовна на двох складах боєприпасів, і ще багато – на складі боєприпасів в окупованій Макіївці. Подякуємо за це артилерії. Також на Донеччині Нацгвардійці задвохсотили майже весь взвод лаптів і поламали їм 8 одиниць техніки

● Железняк пише, що у Конгрессі США зареєстровано проект про підвищення податків для тих, хто веде бізнес на росії та в Білорусі. Законопроект передбачає, що діяльність компаній у цих країнах буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме для компаній значне збільшення податків.

● Лапті в Ізюмі – це вже коронна страва ЗСУ. Як виявилося, наші боги війни знищили в ізюмських лісах майже всю 35-ту загальновійськову лаптєногу армію, у якої все виявилося х#йово і з комунікаціями, і з управлінням, і з логістикою

● Азербайджан заблокував сайт державного інформагентства Росії «РИА Новости» - скоріш за все за згадку на сайті інформагенції «Нагірно-Карабахської Республіки», при тому, що офіційний Баку кілька разів пояснював – немає такої адміністративно-територіальної одиниці як «Нагірний Карабах» немає.

● Постійна рубрика «горящая росія». У Тюмені палала автобаза обласної думи, з якої встигли вивести не всі авто. А у Комсомольську-на-Амурі чоловік підпалив будівлю Росгвардії. На жаль, пожежа не поширилася далі ґанку.

● Камчатський крайовий суд визнав придатними для строкової служби косооких і сердечників. Враховуючи попереднє підняття віку для контрактників до 60 років, можемо уявити, чим русня воюватиме взимку. На танках радянського виробництва. Це настільки жалюгідно, що над цим навіть незручно, блять, сміятися.

● ЄС вже працює над сьомим пакетом санкцій, у якому Польща наполягає ввести конфіскацію, а не замороження російських активів в Європі і відключити від Swift усі російські банки. А також ввести ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості.

● Лаптям, які намагаються оформити візу до Мексики на сайті дипмісії, приходить відмова українською одразу коли вони вказують своє громадянство. Повідомляється, що запит необроблений

● На росії через санкції масово закриваються виробництва. Сталінгулаг пише, що у Тверській області закривають завод Jabil з виробництва електроніки. Близько сотні нових безробітних.

У Ліпецькій області через ухід компанії Honeywell (протипожежні детектори) звільнено 80 осіб.

Три сотні лаптів планують скоротити на Барнаульському станкобудівельному заводі, яке виробляє патрони для стрілецької мисливської зброї. Раніше вони торгували з усім світом.

Майже триста лаптів залишаються без роботи у Воронежі, де зупиняється хлібопекарний завод.

«Северсталь» відключили від програмного забезпечення США за 20 хвилин після того, як вона потрапила під американські санкції. Тепер вони відрізані від постачальників, так шо цьому підприємству скоро теж пизда

Власне, нею поступово накривається уся балалайня. Закриваються ТРЦ і магазини, банкротують кінотеатри, без заробітків ті, хто працював у соцмережах.

І знаєте шо. Так вам, уйобки, і треба. Вчіться жерти одне одного.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/281

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