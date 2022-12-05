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10 хороших новин 4 грудня

10 хороших новин 4 грудня

● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

● Крилаті козаченьки і ландшафтні дизайнери близько 10 скупчень лаптів, три позиції зеніток, два пункти управління, уронілі сушку і дрон

● На Росії ачтослучілось цього разу у Нижньовартовську. Через вибух обрушилися два поверхи у п'ятиповерховому будинку, п’ятеро загиблих. Вибухнув газобалон або самогонний апарат. Яка ж @лять прекрасна іронія – негазифікований будинок на вулиці Миру у росії. Вибух бутля самогону бо немає грошей на горілку… І ці викидиши пітекантропів намагаються ще комусь довести, що у їхньої країни є майбутнє.

● Литва відправила нам партію 155-мм боєприпасів

● Центр спротиву повідомляє, що лапті з абізянами погрузилися у катафалки автобуси і організовано з’ї@али з Олешок. Розігріте хаймарсами повітря Херсонщини різко перестало їм підходити.

● Дніпровська зенітна ракетна бригада на сході уроніла лаптям чергового алігатора разом із начинкою. За гроші, які коштувала ця вертушка, можна було би газифікувати той нещасний дім у Нижньовартовську, але пох#й

● Велика Британія надала непереможній українській армії партію зимового спорядження. Нові комплекти отримали воїни, які проходять навчання у рамках місії Interflex

● Укроборонпром повідомив, що вони вже на фінальній стадії випробувань українського ударного дрона. Продовжую наполягати на назві «Русні пи$да». Може створимо петицію?

● Наша постійна рубрика «гієна огнєнная». Не перестаю захоплюватися маразматичними спробами лаптів продемонструвати турботу про самок чмобіків. Поки українці за день збирають мільйон на якусь суперсучасну пофігень для ЗСУ, громадяни країни з 11-ю світовою економікою ледве змогли скинутися на троянду і пластикове відро морозива для дружини мобілізованого у Примор’ї. Ще й фотографуються з нею утрьох, шоби зафіксувати свій подвиг. А Ярославські лапті усією деревнею назбирали для майбутньої вдови дрів щоби було чим потім заправляти ладу-200.

Дрів @лять, у країні яка заробляє на торгівлі нафтою і газом.

● Наступного року у G7 головуватиме Японія і тамтешній міністр закордонних справ вже повідомив, що вони посилять тиск на росію. Японія, до речі, повільно і обережно, але починає створювати військо і озброюватися, уявляючи як після Криму додому повернуться і Курильські острови. Тільки Крим до України, а Курили до них.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/683

Новости портала «Весь Харьков»

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