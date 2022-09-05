● Непереможна українська армія відбила атаки в районі Краснопілля, Бахмутського, Бахмута, Майорська, Зайцевого, Кодеми, Соледару і Первомайського. Крилаті козаченьки 12 разів непогано ї@анули по лаптях з повітря.

Нацгвардія, спільно з ТРО, звільнили село Озерне поблизу Слов'янська – доволі стратегічне, бо з нього відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу». На Херсонщині також звільнили село – Високопілля, за яке люто пи$дилися з лаптями далеко не перший день. Тепер козаченьки тут не тільки встановили наш Прапор, а й добре поповнили обмінний фонд.

Інші лапті на Херсонщині, а саме 127 полку 1 армійського корпусу, подивившись на долю своїх нещасних сородичів, написали відмову від участі у бойових діях. Тепер їх скоріш за все перетрьохсотять свої ж і будемо сподіватися, що на фронт вони вже не повернуться.

Гіркін тим часом ниє, що у ЗСУ на півдні все ще краще і краще получається, і артилерія в нас навалює як боженькі, і переправи ми поламали, і лаптєугруповання скоро можемо розсікти і оточити його західну частину. Вопщем, якщо він скоро знову буде без вусів, значить він їх собі повидирав від ужаса.

● На Харківщині наш «Бук» збив літак лаптів без жодного пострілу. Лаптєкрилий тупо злякався повідомлень про опромінення радаром. «Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль, з переляку катапультувався, а літак розбився», – розповідає командир ракетної батареї «Бук М1», герой України Ярослав Мельник. На рахунку його підрозділу вже 11 літаків і дві вертушки

● У Якутії зійшов з рейок потяг з пальним для лаптів. Серед втрат не тільки, власне, пальне, а і 300 метрів колії. Героям слава, якутські шамани, дякуємо за співпрацю.

● Дві ракети, які лапті випустили по нам із Криму, вирішили залишитися у Криму. Бо там все добре так, по домашньому. Так не хотілося улітать

Шкода тільки, що впали на узбережжі, а не на військову частину. Ця русня нічого не може зробити по нормальному.

● Через введення ліміту цін на нафту, яке погодили країни G7 і до якого додадуться збитки через нафтове ембарго, балалайня втратить близько 70% доходів від її експорту. До речі, Індія та Китай різко скоротили закупівлю. Дуже не хочеться під санкції.

● Було колись у радянських лаптів прислів’я: курица не птица, Болгария не заграница. Ну так от хуюшки, нєзаграніца взяла і підняла ціни на в’їзд для братушок, з 35 аж до 80 євро, у рамках скасування візових пільг для громадян балалайні. Вопіющая русофобія)))

● Росіянка Марія Ласіцкене, яка колись підставила нашу Ярославу Магучіх із тим фото, тепер плачеться, що вона виступає в одній і тій самій формі, на якій вже протерла дірки, а Nike чогось більше не хоче одягати русню.

Українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна у відповідь виклала фото наслідків прильоту російської ракети у спорткомплекс і уточнила у коментарі: «Що там з дірками на формі?»

● На Херсонщині лапті полізли штурмувати позиції наших десантників, традиційно обісралися, потрапили у полон. А під час обшуку в них знайшли… штучну вагіну.

Тобто, вони були настільки впевнені у власному успіху, що вже збиралися переїжджати і свою спільну дружину одразу взяли з собою? Чи штучна пи$да – це був їхній талісман? Втім, тоді все стає одразу зрозумілішим

Я тепер вже починаю думати, чи справді їм видали оті автомати з кривими дулами. Може вони їх самі тойво, мало лі які там ще сексуальні девіації

Гумовий виріб передадуть до музею «бойової слави» армії Росії.

● Ну і в десяточку коротко, бо вже по кількості знаків в один пост не поміщаюся. На росії буклети про мобілізацію почали з’являтися у ночліжках для безпритульних. Друга армія світу запрошує на службу бомжів

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P.S.

Друзі, академічні словники пояснюють русофобію як ненависть русні, а не страх. Навіщо ми намагаємося перевинайти ровера?

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/442

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