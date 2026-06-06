10 хороших новин 5 червня

● Непереможна українська армія взяла Донецький аеропорт під вогневий контроль і змушуює лаптів скасовувати запуски шахедів

● Наш козак написав листа російському улуснику. Прямо в переддень його виступу на форумі. Такий собі гол у роздягальню.

Авжеж, лист не йому, хоч він його уважно прочитає. Скоріш за все на болотах зроблять вигляд , що не розуміють отетай вашей укрАінской мови, але цитуватимуть його всюди, від кремля до обісцяних лапотних окопів в районі Малої Токмачки. Я не вірю в російські революції, але тамтешнім ілітам ясно показали, що їхній верховний плешивий видрістень – просто немічний злий дід. Вонь на болотах вже стоїть така, що аж очі виїдає. За КПД це приблизно як удар безпілотником по кремлю.

І ніякий обстріл всіма ракетами світу вже не змиє цього приниження.

● З полону повернулися ще 185 українських Героїв

● В Києві нарешті знесли пам’ятник Булгакову. І це дуже вірний крок, я вам це як дипломована вчителька російської мови та літератури кажу.

16 років тому я сама фотографувалася біля цього пам’ятника. Цілком лояльно ставлячись до всієї його писанини. А потім саме русня зробила так, що у мене відкрилися очі я вже цими відкритими очима перечитала всі його бекання і під’йо@ки у бік українців. Булгаков це прям символ ставлення пересічного росіянина до України: такого пихатого, зверхнього, маскуючого свою огиду і ненависть під пасивно-агресивною братерською любов'ю. Булгаков не наш герой і ми не зобов’язані ставити пам’ятник у Києві кожному чмоні, яке щось там написало про Київ.

Зрештою, про нього гарно писали Підмогильний, Домонтович, Винниченко і Нечуй-Левицький. Противники "української цензури", ви хоч замислювалися, чому ви про них нічого не знаєте, але знаєте про Булгакова, який до вас і вашої мови ставився як до упосліджених?

Давайте вже хоч на 13му році війни пролікуємо в себе цей літературний стокгольмський синдром.

● Рубіо у Сенаті заявив, що вперше в історії кількість дохлих лаптів перевищує кількість поранених і добавив, що на полі бою Росія може ніколи не здобути військовим шляхом. Напам’ятайте мені, коли раніше американці так однозначно коментували нашу перевагу на полі бою. Авжеж це не щось у Білому домі здохло. Таке враження, що перед виборами там проаналізували симпатії електорату і зрозуміли, що зараз вони захоплено повизкують у бік України.

А я завжди кажу, що образ злобного пи3@юка набагато ефективніший за образ страждальця

● путька заявив, що ударив орешніком по сараю в «ДНР» щоби «пасматрєть на рєзультати». Тобто лупанув по буцімто ісконно російським землям чисто із уї@анського бажання позирить. Я блять навіть не знаю, що гірше: визнати, що орєшнік ніколи не влучає по завданих цілях чи це. Як вам, жителі ленінградської області, усвідомлювати, що ваш лідір заради одного удару по сараю витратив кілька мільонів, поки ви миєтесь з тазика і ходите на дірку у підлозі, віддаючи свої гроші на відновлення з руїн умовного Єнакієво?

● Хижі Птахи Мадяра тільки за одну ніч налупили у портах на окупованих територіях п'ять суден путькіного тіньового флоту, що перевозили вкрадене в нас збіжжя і горючку для лаптів.

● Кримська станція «Джанкой» стала технічною – поїзди будуть її об'їжджати. Зупинку в Урожайному скасували. Сухопутний коридор до Криму повністю під нашим вогневим контролем. Возити вантажі Керченським мостом не можна бо він може не витримати. Якщо так піде далі, кримській логістиці пи$@а. Бензин вже не продається навіть за талонами, крисіяни ринулися в магазини скуповувати продукти. Нові продукти хер привезеш, бо знову ж таки – нема логістики. В унісон з сепарами виє повітряна тривога. Голодні ігри в кальмара в мазуті під обстрілами. Ніколи ще з 14го року курортний сезон в Криму не був таким захопливим для українців.

Пам'ятайте! Брак русофобії шкодить майбутньому!

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1201

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