● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка і розтеребонькала їм більше 20 скупчень, пункти управління, опорнікі, зенітки, «а також десять інших важливих об’єктів ворога», наганяє інтригу Генштаб.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». Непереможна українська армія вже не дуже скритно підкрадається до Херсона, сьогодні делаптифікували Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку. А до лаптів тим часом підкрадається пи$дець і гострими зубками вихоплює тих, хто тікає у задніх рядах. З численних джерел повідомляється, що шпиталя у Херсоні і області вже давно переповнені, тому біосміття регулярно закидають до Криму.

● На Миколаївщині зі Снігурівки, яку ботоксний випердиш також записав у російські землі, вже почала тікати чутлива до зміни оперативної обстановки офіцерня. Рядова русня там поки залишається, повідомляє Кім. Але не факт, що надовго

● Чехи, виявляється, ті ще тролі. Після «референдумів» в Україні вони влаштували флешмоб і оголосили, що Калінінград, у результаті референдуму, стає чеським містом Краловець (оскільки він був заснований 1255 королем Чехії). У Краловця вже є свій сайт і сторінка в Твітері з 50 тис. підписників, вже з'явився твіттер ВМС Чеської Республіки та авіаносець «Карел Готт», а транспортне управління Праги та чеські залізниці проклали до Краловця від Праги пряму лінію.

● Гайдай повідомив про початок активної фази деокупації Луганщини. Звільнено вже кілька населених пунктів, непереможна українська армія зло і весело пре перетворювати «апалченців ЛНР» на корм для собак. Ох як багато за ці вісім років назбиралося неоплачених рахунків, ох як багато наші козаченьки, сидячи на вопах під мирними угодами уявляли, що вони зроблять з цими лугандонами, коли до них доберуться…

● Суддю Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, таки відрахували зі штату Верховного Суду. Шкода, що підтверджена наявність книжечки з куркою-мутантом не підразумєває ще примусової депортації до країни, що її видала. І я сподіваюся, хоч цей не відсудить собі кілька лямів вихідної допомоги від нашої правової європейської держави.

● У місцевих телеграмах сьогодні двічі писали про бавовну у Севастополі. Бачили чорний дим і чули, як гупало. Є версія, що в районі аеропорту Бельбек.

Мабуть це в них знову викотився і загорівся літак. Будь-яка пофігень зі штучним інтелектом вже воліє з’ї@атися від цих макак або у країньому випадку самознищитися.

● Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, у якому дав прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го – до 4,1%.

● Фінляндія відправляє Україні чергову партію військової допомоги, а чеський уряд схвалив передачу нам важкої техніки

● Наша постійна рубрика «гієна огнєнная». У селищах Карелії провалюється часткова мобілізація, бо гарматне м’ясо масово пішло по ягоди. Зараз там сезон журавлини і всі чоловіки відправилися у ліси її збирати, як роблять кожен рік.

А от воєнкоми за ними у ліс не відправилися, бо є дуже великий ризик замість призовника зустріти болото, гадюку і ведмедя, якому до залягання у сплячку якраз не вистачало одного-двох майорів з хорошою жировою прослойкою. Та й самі ягідники можуть виявитися дещо агресивними, якщо їх відволікати від такого умиротворюючого і корисного заняття, як ходіння по лісу з ножом.

До того ж, у цих селах живе не баранопокірна русня, а вепси – фінно-угорці, яких русня чомусь називає північна чудь. Хоча я трошки здогадуюся, чому

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/519

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