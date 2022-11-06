10 хороших новин 5 листопада

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області. ППОшники уронілі дрона і два алігатора, а ракетники набили лаптям 9 скупчень. До хороших руських доєдналися іще 600 пакетів.

● Повернулися з полону ще 19 наших героїв, цього разу прикордонники.

● Труханова перепаяло. Тепер він вже за знос пам’ятника Катерині №2. Після того, як більшість містян підтримали демонтаж, він заявив, що проголосує на сесії міськради також за.

● У Вуглегірську підстрелили жирну дічь в особі зрадника присяги, судді Олександра Нікуліна, який виносив вироки на страту полоненим іноземцям. Дірок у ньому тепер що у прокомпостованому квитку.

● Литовські прикордонники не пропустили вагони з російською військовою символікою, які прямували з Калінінградської області до Білорусі.

● Латвійська фабрика почала шити зимову форму для ЗСУ. Відправку планують найближчим часом, гуманітарним конвоєм.

● У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина, американська Rhode Island, яка може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні вражати цілі на відстані до 18 тис. км із максимальною швидкістю понад 23 тис. км/год. Подивимося як тепер силіконове бункерне ділдо погрожуватиме всьому світу своїми іржавими бздюльками.

● Салліван заявив, що США допоможуть Україні відвоювати Херсон.

«Сьогодні ми обговорювали якраз, що саме буде необхідно Україні для завершення цієї операції. Ми обговорювали всі аспекти, як ми можемо допомогти із підтримкою… І ми будемо робити все можливе для того, щоб допомогти».

● Українські хакери зламали телебачення на абізянських територіях і виклали звернення Зеленського. Подейкують, що Херсон так надихнувся, що завтра будуть хороші новини. Але є нюанс

● На росії сталася трагедія у диско-клубі «Полігон». Загалом сама назва передрікала якусь х#йню, але разом із тим. Дехто Станіслав Іонкін, який воював в Україні, у Костромі зализував рани після поранення. І вирішив наостанок тусануть.

Погуляв дуже вдало, місцеві повідомляють, що хромоножка з кимось побилася і вирішила у якості останнього аргументу запустити салют. Як результат – більше 15 загиблих, купа поранених, нічний клуб вигорів ущент.

А це тільки початок, русняві амеби, до вас тільки почали повертатися «герої» вашого «есвео». Зараз вони підриватимуть гранати, різатимуть перехожих, ґвалтуватимуть ваших некрасивих ведмежоподібних баб. Це тільки початок. Війна іде до вас. У ваші, здавалося б, мирні міста. І ви можете недоїсти вашу піцу, бо щелепу буде відстрілено від голови.

Але це буде тільки початок. Бо не треба було зачіпати нашого вулика

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/601

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