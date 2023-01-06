10 хороших новин 5 січня

● Непереможна українська армія викинула копрокадаврів за межі Бахмута на їхні старі позицї і відбила атаки у районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили 15 скупчень лаптів, три позиції зеніток, збили два гелікоптери, орлана і сушку.

● Наші конструктори розробили і готуються запустити у серійне виробництво дрони-антишахеди, які перехоплюватимуть ї@учі іранські безпілотники

● В Криму мамулічкам стає все менш затишно і по домашньому – під вогневим контролем непереможної української армії опинився сухопутний коридор з півострова на материк і тепер перевізники, які возили по ньому паливо і жрачку, відмовляються їздити. Як наслідок, на землі обєтоватній знижується асортимент і підвищуються ціни. Заправитися взагалі стає все важче.

А треба ж буде якось звалювать. А тут ще й Кримський міст досі покоцаний і полагодити його остаточно не можуть. Скоро виросте попит на надувні човни.

● Непереможні українські прикордонники чинять моральний тиск на білоруських. Білоруські скаржаться. Мовляв «останньою провокацією» стали «образливі жести» - наш провів рукою у себе під горлом, а потім показав у їхній бік. Прям не душа у лукашенківських солдатів, а ніжна пюрешечка.

● Тим часом головорізи із БЕБ обідрали як липку чергового громадянина балалайні, заарештувавши його майна на 350 млн грн. Йдеться про комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів та іншу нерухомість, що належить товариству, яке є одним з найбільших в Україні виробників напівфабрикатів. До речі, могли би вже і назву сказати, щоби ми знали, що не купувати.

● Нікіту Міхалкова госпіталізували у вкрай важкому стані, йомвірно з ковідом. Давай, Бєсойо@, і Петросяна із собою прихопи. Кобзон вас вже заждався.

● Норвегія відправила нам нову партію з 10 тисяч 155мм артилерійських снарядів, а Німеччина розглядає можливість передачі бойових машин піхоти Marder – броньованих, на гусеничках, здатних форсувати водойми глибиною два метри.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». У Пітері ледь не згорів тракторний завод «Білорусь-МТЗ», полихало на 420 квадратах, вже відомо про двох двохсотих.

● Тайвань виділив $2 млн на відбудову Харкова, Миколаєва та Херсона. Ці гроші мають допомогти трьом містам пережити зиму і вирішити якісь локальні проблеми. А обіцяє Тайвань ще $56 млн

● Щось у Пригожина урки стали закінчуватися, довелося урочисто відпустити на волю першу двадцятку з тих, кого він завербував на війну пів року тому. Ну щоби інші бачили, що судимість правда знімають і відпускають. За що в них судимість не повідомляється, але журналісти розкопали, що один мав нарколабораторію із системою збуту, а інший грабував квартири у складі ОПГ. Враховуючи, що, відпускаючи своїх опричників, Пригожин наказав їм «не гвалтувати баб», є там статті і поцікавіше. Ну або скоро будуть. І випуск цей – далеко не останній. І випускаються вони вбивцями із манією величі. Готуйтесь росіянушки, наближається ваше холодне літо 2023го, коли звірства бандерівців по телевізору покажуться пріквелом до 50 відтінків сірого.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/762

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