10 хороших новин 5 травня

● В Іспанії затримали Петушарія. Я знаю, що ви знаєте. І знаю, що ви засмучені тим, що його вже випустили. Мені би теж хотілося, щоби його прям зараз спакували, запхали у гармату і вистрілили у бік Києва, але, на жаль, мусимо терпляче чекати поки країна ЄС вирішить, наскільки правильно буде віддати його нам. Тому ОГП просить поки залишити всі описи того, як і чим ви би його виї@али, під замочками.

Нехай спочатку привезуть

● Непереможна українська армія пішла у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках

● На росії зібралися будувати першу цвіркунову ферму. Хочуть переробляти цвіркунів на борошно і робити хліб, макарони і фітнес-печиво.

Сарана зібралася жерти цвіркунів, прямо канібалізм якійсь, брр.

Але загалом, ви розумієте наскільки вони усвідомлюють масштаби грядущого на них економічного пиздеця?

● Був у росіян надновий і надсучасний танк, так навіть і називався – «Прорив». Цаплієнко пише, що це найтехнологічніший і боєздатний танк в арсеналі російських військ. Але наші козаки про це не знали і перетворили на черговий мангал.

Наступну серію танків назвуть мабуть «Отріцательний прорив».

● Виробники офісного паперу Mondi Group спочатку перестали продавати папір лаптям, а тепер повністю йде з росії і закриває три своїх підприємства зі штатом у 5300 голів. Так шо тепер і без паперу, і без роботи.

● Велика Британія допомагає не тільки військовим українцям, а й цивільним, тому виділяє $57 млн для постраждалих від війни.

До речі, на честь Бориса Джонсонюка в Україні назвали вже набережну і вулицю. А скільки Борисів нових народиться…

Я може теж так кота назву

● Ті хто постарше знають, що у всіх ватників добробут асоціюється саме з дешевою ковбасою. Так от не буде скоро на росії ніякої ковбаси, бо 73% оболонок для неї імпортували з ЄС. А тепер санкції.

Мабуть будуть скоро видавати ковбасу на лопаті, разом з молочкою, бо Elopak з росії пішла, Stora Enso відмовилася постачати картон, немає тетрапаків.

Хоча може їм так буде і смачніше, х#й його знає.

● Постійна рубрика «горящая росія». Сталінгулаг пише, що станом на сьогодні площа 62 пожеж на росії становила 22647 гектарів. Це, в основному, природні пожежі, гасити які нема кому, тому вони часто перекидаються на будинки.

Підтримували війну – то взнайте, що таке залишатися безхатьками. І вам, на відміну від нас, ніхто відбудуватися не допомагатиме.

● Bloomberg пише, що ЄС збирається завтра ввести персональні санкції проти Аліни Кабаєвої, яка очолює National Media Group. Ця кікімора вже повернулася на росію, дід її і так тепер навряд чи кудись випустить, але все одно приємно. Їй місце на рідних болотах, а не в лакшері-апартаментах десь у Лондоні.

● Бабця з червоним прапором виявилася нормальною українською бабцею. Пам’ятаєте цю історію зі старою, яка вийшла зустрічати військових із комуняцьким прапором, вони його потоптали і вона типу відмовилася тоді від продуктів, які вони принесли? Лапті зробили з неї новий символ священої війни, прямо Родіну-бабку, мурали малюють, статуї роблять, плакати розвішують.

Так от, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки показав цю бабцю. Лапті роз’ї@али її будинок і вона сама зрозуміла це. А українські військові носили їсти і допомогли евакуюватися

Є відео, де бабця каже, що вийшла зустрічати військових з прапором, бо подумала, що то росіяни і хотіла задобрити. Щоби не громили село.

Дуже переживає тепер, що її стали називати зрадницею

Источник: https://t.me/valentynaeminova/233

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