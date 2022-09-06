● Непереможна українська армія знатно жахнула по позиціях лаптів у районі Куп’янська на Харківщині – поламали дві бойові машини і більше сотні самих лаптів. Ймовірно, саме про цей випадок говорив Зеленський, коли заявив сьогодні, що влучним вогнем знищили саме той склад, з якого русня брала ракети С-300, щоби бомбадувати Харків.

На Краматорському напрямку наші козаченьки вибили лаптів з їхніх позицій

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу». Безпосередньо у Херсоні лаптям прилетіло у зенітку, шість вантажівок, три танки, а три десятки лаптів перетворилися на новенькі Жигулі. ОК Південь повідомляє, що у районі Томиної Балки бавовна прилетіла на склад ворожих боєприпасів, а поблизу села Львове – на понтонну переправу.

Загалом за добу на півдні вполювали більше сотні лаптів, більше 30 одиниць техніки, один пункт управління і два контрольно-спостережних.

● На росії дуже сподівалися наростити темпи продажу вугілля в Азію. А вот х#юшки, Південна Корея, Японія і Тайвань скорочують обсяги закупок і планують взагалі припинити ввезення російського вугілля. Це при тому, що Японія і Південна Корея історично були найбільшими споживачами вугілля з рф. Не хочуть більше цивілізовані країни залежати від божевільного діда в бункері.

● Велику Британію очолить Ліз Трасс. Це надзвичайно добре, бо означає, що британці і надалі, наввипередки зі Штатами, допомагатимуть нам і чморитимуть руснявих.

● Україна та ЄС підписали 5 угод, дві з яких передбачають виділення нам додаткових €622 млн.

● У Криму продовжуються вибухи, сьогодні Бандері салютувала Євпаторія. Лапті тішаться, як добре знову спрацювала їхня ППО і навіть у голову не приходить, що ми палимо всі їхні батареї на майбутнє.

● Російські недолугі свастики вже вкурвлюють самих лаптів, бо починають в них чітко асоціюватися з ізоляцією, злиднями і відсутністю віри у майбутнє. Почастішали випадки підпалу машин з літерами «зет» і «ве». Зі свіженького – у Краснодарі хтось облив дві автівки запалювальною сумішшю. Я буду ржати, якщо виявиться, що це були ті самі Лада-200

● У Приморському краї на навчаннях перевернувся лаптєвоз із м’ясною начинкою. Всі 24 пасажири – трьохсоті, зараз їх добиває карательна російська медицина. А на Брянщині лаптєприкордонника поранило бомбою, скинутою з квадрокоптера, хоча х#й його знає, що там насправді було, може по п’янці пострілявся із фсбшниками, їх там ніхто не любить. Головне, що всі ці мамкіни можемповторітєлі успішно виводяться з ладу самі і не засмічують нашу землю.

● Трошки з новин русофобії – у Грузії закривають приватні російські школи у Батумі та Тбілісі, через те, що вони не авторизувалися. Лапті ж думали, що закони їх як завжди не стосуються. А тепер причетні до цих осередків руського міра можуть і в тюрму сісти за незаконну освітню діяльність.

В українській школі в Аджарі тим часом вчитиметься близько тисячі наших дітей.

● За підрахунками Bloomberg, за рік росія зможе засунути свою економіку собі глибоко в аліну кабаєву. На балалайню очікує рецесія, за базовим сценарієм економіка впаде на 8,3%, а за стресовим - на 11,9%.

У звіті попереджається про зменшення обсягів виробництва в експортно-орієнтованих секторах: нафта, газ, металургія, дерев’яні вироби, хімпром. "Ці сектори перестануть бути рушійними силами економіки". Для країни-бензаколонки це катастрофа.

Навіть якщо світова економіка скотиться в рецесію, як лякають біснуваті з росТБ, Росія постраждає ще більше, бо попит на її продукцію зникне першим. А це падіння рубля та інфляція.

Кабаєва залежним на 80-95% від імпорту російському сільському господарству, авіації і фармацевтиці. Телекомунікаційний сектор за рік відстане від світових лідерів на п’ять років.

А всього тільки треба було 24 лютого одній мразі затулити пи$дак, вдягнути чистий підгузок і піти спатєнькі. Тепер же подивимося, сука, чия країна тут 404

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/444

Новости портала «Весь Харьков»