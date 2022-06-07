● Непереможна українська армія утримує трасу Бахмут – Сєвєродонецьк і контролює місто. На Слов'янському напрямку наступ лаптєй відбили. Налупили їм чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три автомобілі, і це тільки на Донбасі.

● Російська дипломатія обтікає ріденьким другий день. Спочатку Росія вирішила ніяк не реагувати на те, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія послали нах#й Лаврова з його літаком, якому треба було у Сербію. Поки бобмило у Захаровой з Рогозіним, Пєсков заявив, що інцидент «вносить певний дискомфорт», але русня не хоче псувати стосунки

Ой, ковтай Дімка, ковтай, вже й по вусах потекло

Сьогодні ще образили Небензю. У залі Радбезу ООН виступав Шарль Мішель (це той який двійник Шмигаля), який заявив, що росія намагається перекласти свою провину у продовольчій кризі на інших, «це трусливо, і це пропаганда». А потім дозволив Небензі вийти із зали, додавши, що «простіше не слухати правди». Потім небензін заступник поскаржився, що Мішел говорив дуже грубо і отвязно.

Кругом одні врагі. І Лукашенко.

● Русню зараз офіційно пускають близько 120 країн, але на ділі, як пояснюють у лаптєвой асоціації туроператорів, всього у шість! Серед країн, яким не пощастило Єгипет, Туреччина, Білорусь, Вірменія, Киргизстан та Абхазія. Погана новина для русні – українок у тій же Туреччині теж багато і настрій у них такий, трішечки, знаєте, мрачний.

● Уряд Великої Британії вирішив, що країна надасть нам реактивні системи залпового вогню M270 з високою точністю, що можуть вражати цілі на відстані до 80 км. Крім пускових установок, нам відсиплють ще й багато боєприпасів.

● Педагоги Енергодара послали нах#й окупантів. За словами справжнього мера міста, керівники усіх шкіл та дитсадків відмовилися працювати за російськими правилами і не повелися на їхні обіцянки кращого життя

● Наша нова постійна рубрика «бандеровскій обстріл у Курській області». Безпокойний губєрнатор Старовойт знову верещить, що ми обстріляли Тьоткіне, завдаючи ударів по посту і місцевих підприємствах. Какая наглая ложь

● Під Харковом нарешті заспокоївся знаменитий бурятський вагнерівець Ваха, який воював ще на боці сепарів на Донбасі, потім поволікся у Сирію, потім повернувся додому, але ж бл@ть не сиділося. Ну от, власне, тепер і всьо. За попередньою інформацією, зняв Ваху снайпер

● У Хабаровському краї влада закупила одразу аж 700 місць для поховань (подібний контракт був і п'ять років тому, однак тоді закупили тільки 120).

У Красноярську влада закупила близько 100 могил, у Челябі 37, в Карелії 39, у Мурманську кількість поховань «планують чергами». Стопудово до чогось чорти готуються. Може заберуть нарешті від нас свої холодильники із застарілими жмурами?

● На росії масово закриваються кінотеатри, у які все одно ніхто не ходить, бо через санкції у них нема іноземних новинок, а російського кіно нового якось і нема. Останні купки глядачів при цьому сидять у духоті, бо для економії відключають систему кондиціювання

● Мер Мелітополя каже, що у районі Запорізької області лапті вже покидали всі свої блок-пости, бо бояться, що от-от почне наступ непереможна українська армія. Сам Федоров вважає, що у найближчі місяці Мелітополь буде звільнений

Источник: https://t.me/valentynaeminova/283

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