10 хороших новин 6 листопада

● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області. Крилаті козаченьки і ландшафтні бандеродизайнери сьогодні розійшлися настільки, що природа очистилася одразу від 27 руснявих скупчень, позиції ППО, трьох дронів, двох пунктів управління і двох станцій РЕБ.

Пакетну армію поповнили ще 490 чучел

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». У селі Раденськ Олешківського району прилетіло у велику колону копрокадаврів з технікою, а у Каховці – по їхній базі у школі. Відомо, що копрокадаврів там було не менше двох сотень.

«Шоста школа, там вони жили. Вже не живуть. І жити не будуть», – смалить ОК Південь.

● В Україні отріцатєльно воскрєс настоятель храму при штабі ракетних військ РФ Михайло Васильєв. Русня повідомляє, що це сталося «у зоні спеціальної військової операції при виконанні пастирських обов'язків». Ну тобто за значенням ця ліквідація може й важливіша за знищення точки РЕБ

Піп цей – просто знахідка для пекла, напучував лаптів на війнах і військових конфліктах по всьому світу, проповідував самкам лаптів народжувати побільше гарматного м’яса - тоді, на його думку, вони менше горювали би через те, що частину їхніх дітей вбили на війні, ну і цілий автопарк лади можна було би зібрати. Вопщем, велика втрата для російського православ’я.

● Путін сильно прорахувався з мобілізацією: створивши чмобіків, він створив і нову велику протестну силу. Голодні озброєні абізяни вкриваються коростою, спиваються і стають все менш керованими. У Казані стадо чмобіків, зі словами «а ну ка, давай ка, уебывай отсюда» (нічого не нагадує крічалка?) прогнало з польового табору генерала, який приїхав говорити за побутові умови. Посилали його нах#й і закликали «шатать режим».

Ще веселіше у Свердловській області, там у немитих чмобіків в учебці почалася епідемія педикульозу. Тут одразу два ржачних моменти. Перший - митися вони ходять за гроші (!) до місцевих. Другий – замість нагодувати цими вошами командування вони записали відео. Але з іншого боку, якщо вони вшиві, то до них командування скоріш за все і не їхатиме. Так от брудні бомби і створюються

● Наша постійна рубрика «а шо там у Бєлгороді». А у Бєлгороді сьогодні бавовна з пожежею на нафтобазі, палають цистерни з паливом.

● Тим часом в Омську чмобікі зрозуміли, що якщо і далі стільки бухатимуть, то не доживуть до війни, тому вирішили бухати менше почати війну прямо в Омську. Білочка підказала їм почати бійку на базарі, причому цього разу мусора не приїхали, бо зализують рани ще від попередньої бійки, чіпати чмобіків всі бояться, бо вони вже нікого не бояться – все одно скоро в Україну, а потім у пакет.

● До речі, про пакети – в Одесі пам’ятнік Катці №2, знос якого підтримує вже і Труханов, загорнули у чорний мішок. І в цьому стільки символізму, що просто пи$дець.

● На наступний рік Єврокомісія виділяє Україні допомогу у 18 млрд євро

● Гімнаст Ігор Радівілов з Маріуполя здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу. Навесні русня вбила у Маріку його бабусю і дідуся. Він все одно не переставав тренуватися. Захоплююся силою і стійкістю Ігоря.

● Морпіхи з Примор’я, які зараз намагаються воювати на Донеччині, поскаржилися своєму губренатору, що в них за чотири дні близько 300 вбитими, пораненими і зниклими безвісти у ході «незрозумілого наступу». Це здається і те ті триста спартанців, про яких я писала нещодавно. Плачуться губернатору, що командування їх відкрито називає м’ясом.

Я думаю, що губер обов’язково розбереться, поговорить з генералами і ті називатимуть свої війська більш коректно – фаршем.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/604

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