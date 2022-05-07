10 хороших новин 6 травня

● Почнемо з душевного – флешмоб «іді ти нах#й, московський патріархат» набирає обертів. Буквально вчора УПЦ МП заборонили у Конотопі, перед цим – в Городку, а тепер і в Броварах. Ну, тепер понесеться.

Як то кажуть – бог любить трійцю. І не любить московську церкву

● Українські хакери ударили лаптям у саме серце - зупинили роботу пивзаводів. Як влучно написали у коментарях, таке з росіянами могли зробити тільки справжні фашисти. Кілька великих заводів не працюють відучора, бо їм за ддосили автоматизовану інформаційну систему.

Далі треба пустити чутку, що бандери, коли зламали систему, ще отрути у три партії підсипали, а діє вона не одразу, а протягом місяця

● Президент підписав закон «Про дерадянізацію законодавства України». І щас ви будете о#уївати разом зі мною. Виявляється, що відтепер у законодавстві не буде: згадки про «перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції»; прагнення втілювати у життя «ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства»; посилання на програми, розроблені комуністичною партією; пріоритету у правах комсомольців, комуністів та інших «таваріщєй»; майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Тобто 30 років все це там було, але… не було обов’язковим до виконання? Таке враження, що хтось з новеньких в апараті просто мав час і натхнення, і нічаянно став першим, хто перечитав замість політичних телеграм-каналів усе законодавство.

● Лапті знову почали пачками закидати на фронт срочників. Після чотирьох днів підготовки. Я так розумію, їх ці чотири дні учать, як правильно вкладатися у мусорний пакет.

● Ну і ще про добрива. Україна арештувала 33 тис. тонн міндобрив з росії та білорусі на 650 млн грн, бо ввезли з порушенням митного законодавства. Тепер конфіскують у дохід держави.

● Постійна рубрика «горящая россия». Палає Сибір, в Омській області – надзвичайний стан, вогонь з лісів перекидається на житлові будинки, палають цілі вулиці.

Дивно, що горять так лапті – кожен рік, але вжити якихось превентивних заходів нікому не приходить у голову. Дикуни.

● Google виділив $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні, а росіян позбавив платних застосунків на Android

Wall Street Journal пише, що на росію більше не поставляють китайські Lenovo и Xiaomi. А TeamViewer – дуже корисна німецька програма, за допомоги якої удалено можна пофіксити щось на вашому компі, якщо ви юзер рівню «я щось натиснула і все зникло», більше не працюватиме на росії і білорусі.

● Російська прокуратура заявила батькам матросів з крейсеру «Москва», що він взагалі не входив в українські води. Це біля острова Зміїний. Так шо знову заграла стара платівка про їхтамнєт, тільки тепер вже проти самих лаптів.

Ну шо росіянушки, ви досі вважаєте, що це дуже дотепно? Ввічливі зелені бички вже доїли оченятка ваших кровінушок. Давайте нову партію

● G7 вирішили цього разу, на обговорення санкцій проти росії, позвати українське керівництво, пише Bloomberg. Зазначається, що зустріч проведуть 8 травня, щоби остаточно пересрати Путіну парад

А Байден 9 травня збирається підписати закон про ленд-ліз. Ну шо, балалайці, як вам така символіка?

● І про цей корабель. Да, про той самий, #об його мать, «Адмірал Макаров». Гончаренко повідомляє, Луценко натякає, турецькі ЗМІ публікують кадри чогось палаючого і дуже схожего, Клименко радить не поспішати радіти.

А так же хочеться такої маленької, скромної радості. Ми звикли, у нас що не тиждень – то корабель. Ну і чорномоський бичок вже би не відмовився від свіжатінки.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/238

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