● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. Крилаті козаченьки і ландшафтні дизайнери набили лаптям 13 скупчень, дві позиції арти, три пункти управління, два райони зосередження особового складу і два склади боєприпасів.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». На головній залізничній гілці РФ поблизу Красноярська, на транссибірській магістралі сьогодні потужне ачтослучілось - невідомі бойові гуси спалили кілька електропідстанцій

● Тим часом у Піттері сталася дуже смішна перестрілка. Русняві пабліки порівнюють її з бандитським петербургом і згадують 90-ті, але на відео багато лаптів у темному одязі шмаляють одне в одного зблизька, при цьому ніхто не влучає, після чого усі розбігаються. От кого треба в лаптєармію мобілізовувати, просто термінатори, невмирущі бійці. Щоправда криворукі, але ж їм і автомати дадуть з кривими дулами.

● Politico, з посиланням на п'ятьох західних посадовців, пише, що НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану, а це, на хвилиночку $3,4 млн. Крім того, що країни, можливо, про це нарешті домовилися, тішить ще й чергова аналогія русні з Талібаном.

● США внесли у чорний список експортного контролю компанії з Латвії, Пакистану, Росії, Сінгапуру та Швейцарії за підтримку руснявого оборонного сектора. Це значить, що постачальники американських товарів повинні отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до чорного списку. Ну тобто не буде більше ніяких поставок

А ЄС вніс до списку санкцій родину дон. Двох дочок і двоюрідного брата дон. Загалом у списку буде 136 лаптів, включно з 20 депутатами думи, 22 членами сради федерації і трьома віцепрем'єрами. Західні шайтани дон.

● Німеччина підігнала нам ще 20 бронеавтомобілів Dingo і 12 тягачів M1079 Oshkosh, а ще обіцяє 18 колісних самохідних гаубиць калібру 155, 90 протидронних датчиків та засобів перешкод, два ангарні намети й 7 вантажних автомобілів 8х6.

Південна Корея ж відправила 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та п'ять міні-екскаваторів.

І ще 100 теплових гармат та 49 дизельних генераторів від Латвії

● Служба Божа зібрала докази на моспопа з Луганщини і тепер ця гнида сяде на 12 років. Йдеться у даному випадку не про посвідчення абізян і російські методички – піп УПЦ МП, настоятель храму у Лисичанську Андрій Павленко збирав і передавав лаптям інфу про бойові позиції непереможної української армії на Луганському напрямку, у районі Сєвєродонецька, а ще здавав місцевих патріотів України.

● Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу і постановив, що русня має виплатити Ощадбанку $1,1 млрд за його кримські активи і виплачуватиме відсотки (близько $100 тисяч щодня), доки не компенсує усю суму боргу.

● Тим часом на росії нові туалетні історії. Поки наші чиновники отримують старлінки і генератори з різних країн світу, у Новосибірську місцева чиновниця хвалиться тим, що вони почистили і знову відкрили старий дерев'яний туалет на зупинці.

Але це ще не все, бо самого Лаврова у Швеції нелюдські образили, примусивши користатися спільним, гендерно нейтральним туалетом. Ладно ще, що у нього досі немає свого власного чемоданчика для гівна. Міністр без портфелю))) «Не по-людськи, просто не по-людськи», – скрипів Лавров, у якого діагноз про постійні закрепи прямо таки світиться на обличчі останні 20 років.

А взагалі, як це мабуть боляче для русні – бачити шикарний закордонний, білий, чистий унітаз і не могти його спи$дити.

● Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень на 10,7% завдяки стабільним надходженням міжнародної допомоги та експорту агропродукції, повідомляє Нацбанк.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/691

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