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10 хороших новин 7 листопада

10 хороших новин 7 листопада

● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Боги війни і крилаті козаченьки набили лаптям вісім скупчень, три позиції ППО, чотири пункти управління, склад боєприпасів і збили сушку. На півдні роз’ї@али пункт управління безпілотниками. Цікаво, їх хоч в Іран відправляють, чи кидають так же як своїх

● В Україну прибули ЗРК Nasams і Aspide, ще трохи більше безпеки для нашого опалювального сезону. От би винайшли ППО, яка відбиватиме ракети русні чітко у те місто, з якого вони були запущені

● У Лисичанську зазнали стратегічних втрат тікток-війська – цілих тридцять великих героїв з батальйону "Ахмат" зробили нашій артилерії святковий настрій і ще 15 зараз добиває еленерська карательна медицина.

● Російський пропагандон Семен Пєгов, який у жовтні вдало встав на свій же руснявий лепесток (нагадаю, що наші таких не розкидають), показався на люди вже без ноги. І заявив, що зараз нову йому вирощують російські генетики. З чого ми можемо зробити висновок, що годують ампутантів на росії тими ж грибами, які бере із собою у відрядження Небензя.

● В окупованому Херсоні знову з’явилося українське радіо - «Суспільне» на 92.00 FM. Насправді, це дуже важлива штука для українців у Херсоні. Розповідають, що вперше знову почути його було щемливо до сліз. Ну і більше наших українських новин для херсонців, яких щодня залякують біндерами.

● Прикордонники спіймали при спробі втекти у Польщу кримську абізяну, яка з 2014 по 2021 рік працювала в окупантському «міністерстві економічного розвитку» і зі сраки вистрибувала, так раділа приходу росіюшки. Макака намагалася потрапити через Польщу у білорусь, а потім на росію. Але підзатримається на 12 років в українській тюрмі. От як корисно документувати усіх зрадників присяги. Цікаво тільки, як і коли вона просочилася в Україну

● російський автопром неодмінно має випустити нову модель – Лада-Бахмут. Там по сто рил двохсотими, щодня. Необучаємі. Добре, що хоч смертні

● Дуже мені подобається, що ті хто мають нарешті стали братися за московських попів. От Служба Божа України (не мій каламбур, але в тєму) повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП. Можливо йдеться про очільника Тульчинської єпархії митрополита Іонафана, або про митрополита Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа, в обох «москвичів» нещодавно проходили обшуки.

● У Бучі невідомі трошки покуращили два пам’ятника українофобу Булгакову. І це хороша новина. Не погана, а скоріше неоковирна полягає у тому, що «Бучазеленбуд» через це розстроївся і закликав не воювати за пам’ятниками. Не знаю, це в них Стокгольмський синдром, чи вони тільки-но з Монако повернулися, де увесь час лежали без сознанія. Але цей кейс показує, друзі, наскільки наполегливими і пильними ми маємо бути у питанні дерусифікації після війни і нашої Перемоги

● На Луганщині, на Сватівському напрямку, здаватися непереможній українській армії причалапали одразу 21 чмобік з Москви і Московської області. Така рідкісна дічь. Судячи з графіків мобілізації, нашій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка здалися одразу всі чмобіки Москви

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/606

Новости портала «Весь Харьков»

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