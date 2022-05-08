10 хороших новин 7 травня

● У Коростені знесли пам’ятник «Комсомольцям 20-х років». Взагалі-то місцева влада вважала, що достатньо його тільки перейменувати на «Молодь Коростеня ХХ століття», але блть, це радянський пам’ятник. Це все одно що перейменувати путіна на гітлера. Тож молодь 21 століття відправила його за руським кораблем

● І до речі, про корабель. «Адмірал Макаров» так і не потонув, тож непереможна українська армія порадувала нас (і чорноморського бичка) іншою жертвою, потопивши ворожий катер типу «Серна». Невідомо, на що взагалі розраховував цей плавучий біотуалет, появившись у точці досяжності. На жалість?

● Русня якось різко передумала відчувати Крим своїм і у ньому відпочивати. Власне, туди і так останні сім років бюджетників загоняли п#здюлями і путьовками. А тепер опираються вже і бюджетники, бо блть війна, потяги з правим сектором, байрактар і нєптун. Масово скасовують бронювання на травень і червень, готельєри просять грошей і відпочивальників у путіна.

Ну викладіть вже тілами літеру зет, я не знаю, станцюйте на батутах у радянській формі. Ніх#я не допоможе, але хоч ми поржем.

● Італія заарештувала судно, яке команда Олексія Крим-не-бутерброд Навального ідентифікувала як яхту путіна «Шахерезада», зі спортзалом, 6 поверхами і двома гелікоптерними майданчиками. Вартість цієї пафосної х#йні - $750 мільйонів.

Ну, діду, в принципі, вже все одно нінада, йому тепер до кінця життя сидіти у бункері. Але приємно, якщо саме з його кишені нам виплачуватимуть репарації.

● США виділяють Україні пакет допомоги на $150 млн, і туди входять 25 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських систем, радари для контрбатарейної боротьби, запчастини тощо. У Пентагоні вважають, що ніштяки з нового пакету допомоги повинні допомогти зупинити лаптів на сході.

● Пам’ятаєте, ви бажали лаптям горіти у пеклі і все думали, що це не діє? Ну так от діє. Росія охоплена лісовими пожежами, і якщо і раніше ніхто особливо не гасив, то зараз і поготів, бо всі поїхали на війноньку. Безкінечно можна дивитися, як догоряє красноярський край.

Ми навіть якось забули про Бєлгород

● Кадировці - це моє невичерпне джерело натхнення дон. Тепер вони взялися віджимати у лаптів те, що їм сподобалося. Зброю наприклад. І лапті їх реально бояться, бо їх за ці роки привчили всю Чечню боятися як чорта. Буряти хоч дуели якісь влаштовують, а ці мовчать як зайчики

● Сталінгулаг пише, що від 8% до 60% площі російських ТЦ заморожені, бо вони перестали продавати імпортні брендові речі, а штани і шкарпетки фабрики «Красний октябрь» по прєжнєму нах#й нікому не потрібні.

З росії йде виробник хімікатів для паперу Kemira. Ситуація з офісним папером погіршується день за днем. Скоро лаптів на фронті можна буде приманювати на пачку листів А4 і розстрілювати як тих мавп із гарбузом

● З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей і людей похилого віку. Спокою і тепла вам, рідні. Фух.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/241

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